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Кулеба відреагував на заяву Байдена про небажання починати нову "холодну війну"

  9   0 22.09.2021, 12:02 | Новости, Политика
Кулеба відреагував на заяву Байдена про небажання починати нову "холодну війну"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова президента США Джо Байдена про небажання починати нову "холодну війну"

Відео із заявою Кулеби опублікував телеканал "Дом", інформує UAINFO.org

"Я думаю, що небажання розв'язувати чергову холодну війну - це дуже похвально для США, але, на жаль, є держави, в тому числі і Російська Федерація, які шукають своєї війни. Тому питання не в тому, що США не будуть робити ініціативно, а в тому, що вони будуть робити, щоб інші не розв'язували "холодні" і "гарячі" війни", - зазначив він.

Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що "США не хочуть нової холодної війни", тобто поділу країн на блоки. 

UAINFO

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