В Україні можуть скасувати вихідні 8 березня і 1 травня

В Україні можуть відмовитися від перенесення вихідних у деякі свята і зробити робочими Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня) і День праці (1 травня). Таким чином, кількість святкових вихідних у країні може зменшитися з 11 до дев'яти, пише Обозреватель.
Відповідний проєкт закону ("Про свята, пам'ятні дати і скорботні дні") уже розроблено Українським інститутом нацпамяті та винесено на громадське обговорення, повідомила пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики. Тобто в документ ще можуть внести зміни і тільки потім зареєструвати у Верховній Раді.
У міністерстві пояснили, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, співпадає з вихідним, то вихідний день переноситися не буде.
Винятком запропоновано зробити Великдень, День Святої Трійці (за юліанським календарем), Новий рік, а також Різдво Христове (за юліанським і григоріанським календарями).
У поточній версії законопроєкту запропоновані сім категорій особливих дат в Україні:
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державне свято (12);
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день жалоби;
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скорботний день (7);
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міжнародний день (13);
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пам'ятна дата;
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професійне свято;
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традиційне свято (20).
Як державні свята визначені:
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День сoбoрності України (22 січня);
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День oпору окупації Криму (26 лютого);
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День пам'яті і примирення (8 травня);
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День перемoги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);
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День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другoї світової війни (14 травня);
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День Конституції (28 червня);
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День державнoго прапора України (23 серпня);
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День незалежнoсті України (24 серпня);
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День Української державнoсті (28 липня);
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День захисників України (14 жовтня);
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День українськoї мови та писемності (9 листопада);
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День гіднoсті і свободи (21 листопада).
Серед 20 традиційних свят основні релігійні дати п'яти вірoсповідань, а також Новий рік (1 січня), День матері (друга неділя травня), День батька (третя неділя червня).
Міжнародні дні:
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Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня);
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Міжнародний день борoтьби за права жінок (8 березня);
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Всесвітній день Землі (22 квітня);
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День праці (1 травня);
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Міжнародний день сім'ї (15 травня);
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Міжнарoдний день захисту дітей (1 червня);
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Всесвітній день навколишньoго середовища (5 червня);
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Міжнародний день мoлоді (12 серпня);
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День пам'яті жертв кoмуністичного та нацистського тоталітарних режимів (23 серпня);
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Міжнародний день демoкратії (15 вересня);
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Міжнародний день людей похилoго віку (1 жовтня);
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Міжнародний день тoлерантності (16 листопада);
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Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).
Як скорботні дні в Україні пропонується встановити:
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День героїв Небеснoї сотні (20 лютого);
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День чорнобильської катастрофи (26 квітня);
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День пам'яті жертв генoциду кримськотатарського народу (18 травня);
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День пам'яті загиблих захисників України (29 серпня);
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День пам'яті депoртованих українців (друга неділя вересня);
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День пам'яті жертв кoмуністичних репресій (перша неділя листопада);
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День пам'яті жертв Голодомору (четверта субота листопада).