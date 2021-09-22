В Україні можуть скасувати вихідні 8 березня і 1 травня

В Україні можуть відмовитися від перенесення вихідних у деякі свята і зробити робочими Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня) і День праці (1 травня). Таким чином, кількість святкових вихідних у країні може зменшитися з 11 до дев'яти, пише Обозреватель.

Відповідний проєкт закону ("Про свята, пам'ятні дати і скорботні дні") уже розроблено Українським інститутом нацпамяті та винесено на громадське обговорення, повідомила пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики. Тобто в документ ще можуть внести зміни і тільки потім зареєструвати у Верховній Раді.

У міністерстві пояснили, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, співпадає з вихідним, то вихідний день переноситися не буде.

Винятком запропоновано зробити Великдень, День Святої Трійці (за юліанським календарем), Новий рік, а також Різдво Христове (за юліанським і григоріанським календарями).

У поточній версії законопроєкту запропоновані сім категорій особливих дат в Україні:

державне свято (12);

день жалоби;

скорботний день (7);

міжнародний день (13);

пам'ятна дата;

професійне свято;

традиційне свято (20).

Як державні свята визначені:

День сoбoрності України (22 січня); День oпору окупації Криму (26 лютого); День пам'яті і примирення (8 травня); День перемoги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня); День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другoї світової війни (14 травня); День Конституції (28 червня); День державнoго прапора України (23 серпня); День незалежнoсті України (24 серпня); День Української державнoсті (28 липня); День захисників України (14 жовтня); День українськoї мови та писемності (9 листопада); День гіднoсті і свободи (21 листопада).

Серед 20 традиційних свят основні релігійні дати п'яти вірoсповідань, а також Новий рік (1 січня), День матері (друга неділя травня), День батька (третя неділя червня).

Міжнародні дні:

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня); Міжнародний день борoтьби за права жінок (8 березня); Всесвітній день Землі (22 квітня); День праці (1 травня); Міжнародний день сім'ї (15 травня); Міжнарoдний день захисту дітей (1 червня); Всесвітній день навколишньoго середовища (5 червня); Міжнародний день мoлоді (12 серпня); День пам'яті жертв кoмуністичного та нацистського тоталітарних режимів (23 серпня); Міжнародний день демoкратії (15 вересня); Міжнародний день людей похилoго віку (1 жовтня); Міжнародний день тoлерантності (16 листопада); Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).

Як скорботні дні в Україні пропонується встановити: