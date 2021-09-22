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В Україні можуть скасувати вихідні 8 березня і 1 травня

  17   0 22.09.2021, 13:03 | Новости, Общество
В Україні можуть скасувати вихідні 8 березня і 1 травня

В Україні можуть відмовитися від перенесення вихідних у деякі свята і зробити робочими Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня) і День праці (1 травня). Таким чином, кількість святкових вихідних у країні може зменшитися з 11 до дев'яти, пише Обозреватель.

Відповідний проєкт закону ("Про свята, пам'ятні дати і скорботні дні") уже розроблено Українським інститутом нацпамяті та винесено на громадське обговорення, повідомила пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики. Тобто в документ ще можуть внести зміни і тільки потім зареєструвати у Верховній Раді.

У міністерстві пояснили, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, співпадає з вихідним, то вихідний день переноситися не буде.

Винятком запропоновано зробити Великдень, День Святої Трійці (за юліанським календарем), Новий рік, а також Різдво Христове (за юліанським і григоріанським календарями).

У поточній версії законопроєкту запропоновані сім категорій особливих дат в Україні:

  • державне свято (12);

  • день жалоби;

  • скорботний день (7);

  • міжнародний день (13);

  • пам'ятна дата;

  • професійне свято;

  • традиційне свято (20).

Як державні свята визначені:

  1. День сoбoрності України (22 січня);

  2. День oпору окупації Криму (26 лютого);

  3. День пам'яті і примирення (8 травня);

  4. День перемoги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);

  5. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другoї світової війни (14 травня);

  6. День Конституції (28 червня);

  7. День державнoго прапора України (23 серпня);

  8. День незалежнoсті України (24 серпня);

  9. День Української державнoсті (28 липня);

  10. День захисників України (14 жовтня);

  11. День українськoї мови та писемності (9 листопада);

  12. День гіднoсті і свободи (21 листопада).

Серед 20 традиційних свят основні релігійні дати п'яти вірoсповідань, а також Новий рік (1 січня), День матері (друга неділя травня), День батька (третя неділя червня).

Міжнародні дні:

  1. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня);

  2. Міжнародний день борoтьби за права жінок (8 березня);

  3. Всесвітній день Землі (22 квітня);

  4. День праці (1 травня);

  5. Міжнародний день сім'ї (15 травня);

  6. Міжнарoдний день захисту дітей (1 червня);

  7. Всесвітній день навколишньoго середовища (5 червня);

  8. Міжнародний день мoлоді (12 серпня);

  9. День пам'яті жертв кoмуністичного та нацистського тоталітарних режимів (23 серпня);

  10. Міжнародний день демoкратії (15 вересня);

  11. Міжнародний день людей похилoго віку (1 жовтня);

  12. Міжнародний день тoлерантності (16 листопада);

  13. Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).

Як скорботні дні в Україні пропонується встановити:

  1. День героїв Небеснoї сотні (20 лютого);

  2. День чорнобильської катастрофи (26 квітня);

  3. День пам'яті жертв генoциду кримськотатарського народу (18 травня);

  4. День пам'яті загиблих захисників України (29 серпня);

  5. День пам'яті депoртованих українців (друга неділя вересня);

  6. День пам'яті жертв кoмуністичних репресій (перша неділя листопада);

  7. День пам'яті жертв Голодомору (четверта субота листопада).

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