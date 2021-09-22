У Лесников стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины, пишет Украинская правда/

Так несколько собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах подтвердили информацию.

По словам источников, в машину осуществили выстрелы автоматной очередью. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

Информацию о покушении подтверждает также журналист Юрий Бутусов: "Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского.Его машина обстреляна из автоматического оружия на дороге в Киев когда он выезжал из своего дома. Полиция ведет розыск преступников"

Украинская правда