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Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского

  6   0 22.09.2021, 11:17 | Новости, Происшествия
Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского

У Лесников стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины, пишет Украинская правда/

Так несколько собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах подтвердили информацию.

По словам источников, в машину осуществили выстрелы автоматной очередью. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена". 

Информацию о покушении подтверждает также журналист Юрий Бутусов: "Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского.Его машина обстреляна из автоматического оружия на дороге в Киев когда он выезжал из своего дома. Полиция ведет розыск преступников"

Украинская правда

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