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Стало відомо, що обговорюватиме Зеленський на зустрічах у США

  7   0 22.09.2021, 06:03 | Новости, Политика
Стало відомо, що обговорюватиме Зеленський на зустрічах у США

З генсеком ООН глава держави обговорить збільшення участі ООН у підтримці територіальної цілісності України, з Ердоганом можуть обговорити питання звільнення утримуваних осіб.

Президент Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до США обговорить з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем збільшення участі ООН у підтримці територіальної цілісності України та "Кримської платформи" зокрема.

Як повідомляють у прес-службі глави держави, Про це заявив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров під час спілкування з представниками ЗМІ у Нью-Йорку, інформує UAINFO.org.

"На "Кримській платформі" були представники від ЄС, від НАТО, а представника від ООН не було. "Кримська платформа" та її підсумкова декларація засновані на резолюціях ООН. Говоритимуть про те, як підсилити зараз роль ООН у підтримці територіальної цілісності України, зокрема підтримці саме "Кримської платформи", – зазначив речник президента.

Никифоров додав, що також глава держави планує обговорити посилення економічної співпраці.

"Наша країна може надавати транспортні послуги, забезпечувати різноманітні програми ООН продовольством, Україна має розвинену ІТ-галузь, що також серед того, що потребує ООН", – зауважив він.

На порядку денному зустрічі Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом також економічні питання, повідомив речник глави Української держави.

"Треба завершити підготовку та підписати угоду про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною. Це значно посилить товарообіг між країнами. Також це військове співробітництво у галузі військово-морського флоту. Зокрема, можливо, обговорять постачання скрапленого газу з країн Близького Сходу за турецького посередництва", – зазначив Никифоров.

Крім того, на зустрічі з лідером Туреччини обговорюватиметься гуманітарна ситуація в окупованому Криму.

"Це підтримка, яку Туреччина могла б надати кримським татарам, зокрема затриманому Наріману Джелялову. Є списки утримуваних осіб. Я думаю, що президент України може передати їх Реджепу Таїпу Ердогану, і вони можуть обговорити, яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар", – розповів прес-секретар глави держави.

Також, за його словами, у президента України запланована зустріч з представниками бізнес-кіл та потенційними інвесторами.

"Сьогодні буде одна зустріч з інвесторами, завтра буде інша зустріч – із керівництвом місцевого штабу Microsoft. Володимир Зеленський запрошуватиме їх до України. Зараз якраз слушний момент, щоб інвестувати в Україну, адже прибутковість такого бізнесу буде дуже високою", – пояснив Никифоров.

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