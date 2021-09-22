США требуют от России обеспечить Европу газом через Украину – Bloomberg

Администрация Байдена испытывает все больше беспокойства по поводу ограничений экспорта российского природного газа в Европу на фоне опасений, что у некоторых европейских стран может попросту не хватить газа для того, чтобы отапливать жилые дома грядущей зимой, если она окажется холоднее обычного. С такими комментариями выступил спецпредставитель США по вопросам энергетической безопасности.

Поставки газа из России «необъяснимо низкие», а прозвучавшие в понедельник новости о том, что Россия не забронировала дополнительные мощности для транзита на октябрь, «лишь усиливают мое беспокойство», сказал старший советник Госдепартамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн в интервью Bloomberg.

«При таком низком уровне запасов в газохранилищах, если зима окажется холоднее обычного, боюсь, в некоторых частях Европы газа не будет хватать даже для отопления, не то что для выработки электроэнергии».

Хохштайн выступил с комментариями после того, как в понедельник, 20 сентября, цены на природный газ резко выросли после новостей о том, что компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на октябрь.

Газохранилища сейчас заполнены менее чем на 72%, а до начала отопительного сезона осталось всего несколько недель. За последнее десятилетие это самый низкий уровень для этого времени года.

Россия не сообщила, почему она отказалась от бронирования дополнительных мощностей. Однако Хохштейн предположил, что это может быть политическим шагом, который Москва предпринимает, чтобы ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2», ведущего в Германию и огибающего территорию Украины. Соединенные

Штаты выступают против этого газопровода, строительство которого уже было завершено, однако недавно они отказались вводить новые санкции против компании, руководившей строительством, и ее главы, несмотря на требования конгрессменов от обеих партий.

«На самом деле газопроводы, пролегающие через Украину, обладают достаточной мощностью, чтобы обеспечивать газом Европу, — сказал Хохштейн. — Россия неоднократно заявляла, что у нее достаточно газа, чтобы обеспечить им Европу. Если это правда, ей следует это сделать, и ей следует сделать это как можно быстрее через Украину».