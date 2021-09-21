Юрий Романенко: Все это до боли напоминает осень 2013 года. Оппозиция была слабой, а Янукович думал, что он всесильный. Конец этой истории вы знаете

"Борьба Зеленского с Кличко и Разумков приближается к кульминации. Борьба Офиса президента и Владимира Зеленского со спикером ВР Дмитрием Разумковым и мэром Киева Виталием Кличко перешла в открытую фазу", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"Стороны открыто обмениваются ударами. На последнем Шустере «Слуги народа» открыто наезжали на Разумкова, а тот достаточно остро парировал удары. 20 сентября градус только повысился, когда Разумков в дистанционном режиме руководил Погоджувальною радою, что вызвало критику со руководства СН. Мол, болеешь, болей, а мы пока подготовим нужные решения. А действия стремительно приближают отставку Разумкова. Понимая это Дмитрий Разумков уже открыто говорит о том, что за его отставку «Слуги» щедро платят депутатам.

Параллельно разворачивается еще один фронт борьбы - не менее знаковый. На этой неделе власть планирует во втором чтении принять закон о столице.

Два года назад он был принят в первом чтении. При этом законопроект противоречит решению Конституционного суда, поскольку главой КМДА должен быть избранный на выборах мэр. Вывод Конституционного суда от 2003 года звучит так: «КГГА должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой, которая президентом Украины назначается председателем Киевской городской государственной администрации». При этом важно учитывать, что соцопросы показывают, что почти 55% киевлян выступают против назначения нового председателя КГГА, а более 50% киевлян готовы переизбрать Кличко на должность городского головы Киева, если бы выборы проходили в ближайшее время.

Фактически власть принятием этого законопроекта хочет узаконить готовящееся решение о смещении Кличко с главы КМДА.

Как и в случае с законом о деолигархизации, законопроект должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии. Кстати, на ее же оценку ушел закон о деолигархизации.

Почему «Слуги народа» форсируют наезд на Разумкова и Кличко?

По сути, конфликт вокруг Разумкова и Кличко сегодня обозначает переход режима Зеленского к третьему этапу.

Первый этап был до 4 февраля этого года, когда Зеленский и его команда овладевали властью. После того, как в конце прошлого года начали падать рейтинги и на местных выборах зеленые пролетели повсеместно, то Банковая решила поменять стратегию и начала играть «в Чапаева».

Санкции против Медведчука и последующий турборежим СНБО запустили второй этап, который решил задачу принуждения к послушанию буйных посредством наказания санкциями. Убедившись, что такой формат работает Зеленский и его команда пошли в новое наступление, которое было направлено на решение ключевой задачи - концентрации всей полноты власти. Для этого «убедили» в отставку уйти Авакова в июле. Пока Аваков руководил МВД у него Зеленского не было всей полноты власти над силовой вертикалью. А без этого никакого просвещенного авторитаризма не будет.

После этого «Слуги народа» накинулись на Кличко и Разумкова. «Легист» Разумков, изначально занявший критическую позицию к режиму санкций, вызывал раздражение у Зеленского. Теперь же превратился в помеху на пути реализации нетривиального хода с досрочными президентскими выборами, который родился в головах на Банковой. Понимая, что на одних санкциях не продержишься, а системные проблемы в экономике могут опрокинуть рейтинг Зеленского, на Банковой стали рассматривать вариант досрочных перевыборов, который, как они надеются, может позволить Зеленскому выиграть выборы, пока у него еще есть рейтинг. Это позволит выиграть 2,5 года, а поскольку многие в окружении Зеленского понимают, что это огромные деньги, которые они уже вкусили, то 7,5 лет у власти лучше, чем 5. Где-то такая логика, которая подспудно стоит за проснувшимся мессианством Зеленского.

В случае досрочных выборов президента нужно решить две задачи:

А) найти механизм, который позволит действующему президенту в них участвовать, сегодня нельзя. Здесь я думаю, что люди, которые думают, что в СН будут заморачиваться какой-то там законностью и процедурами, глубоко заблуждаются. У них все получалось, как только они переставали играть по правилам, потому они продолжат играть в Чапаева.

Б) убрать Разумкова, который станет и.о. президента, как глава Рады, заменив его на более благонадежного Руслана Стефанчука.

Вот почему сегодня так поспешно убирают Разумкова вся вина которого заключается в том, что он был слишком осторожным и никуда не вляпался, но позволяет себе независимую позицию.

Виталия Кличко хотят убрать с главы КМДА, потому что видят в нем одного из главных конкурентов на президентских выборах, что не скрывал весной и сам Зеленский.

Плюс окружение Зеленского стремится получить под контроль Киев, который слишком жирный со своими 2 миллиардами долларов бюджета, чтобы с кем-то им делиться.

Третий аргумент - контроль над Киевом в условиях турбулентности критически важен для удержания власти.

Поэтому ОП начал бить по Кличко, который в общем-то и не хотел воевать.

Такая логика максимальной концентрации власти в руках Зеленского и его команды - это и есть задача третьего этапа, где Кличко и Разумков оказались теми фигурами, которые объективно мешают этой концентрации достигнуть.

Эта конфликтная ситуация вокруг них подходит к кульминации и объективно толкает Кличко и Разумкова в объятия друг друга. Потому что по отдельности их раздавят, а вот если они будут вместе, то это уже кристаллизация недовольных на уровне элиты.

Все это до боли напоминает осень 2013 года, когда слабая оппозиция пыталась оппонировать режиму Януковича. Оппозиция была слабой, а Виктор Янукович думал, что он всесильный. Конец этой истории вы знаете", - завершает Романенко.