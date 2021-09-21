Британия назвала имя третьего обвиняемого в отравлении Скрипалей "Новичком". Это генерал ГРУ России

Британская полиция обвинила в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" Дениса Сергеева. В начале 2019 года Bellingcat идентифицировал Сергеева, работавшего под оперативным псевдонимом "Сергей Федотов", пишет ZN.ua.

5 марта 2018 года в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия.

Полиция также подтвердила, что, по их мнению, подозреваемые в этом деле принадлежали к российской военной разведке, передает BBC.

Источники BBC в силовых службе полагают, что Сергеев был руководителем операции на местах и был старшим членом команды из российского ГРУ. Он также связан с другой тайной деятельностью по всей Европе.

Хотя Королевская прокурорская служба Британии санкционировала обвинения, подозреваемым не могут быть предъявлены официальные обвинения, если они не арестованы.