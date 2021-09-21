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Россия ответственная за отравление радиоактивным полонием Александра Литвиненко – ЕСПЧ

  2   0 21.09.2021, 15:00 | Новости, Мир
Россия ответственная за отравление радиоактивным полонием Александра Литвиненко – ЕСПЧ

Россия ответственная за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году радиоактивным полонием, говорится в постановлении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), пишет ZN.ua, информирует UAINFO.org.

Свои решением ЕСПЧ также обязал Россию выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро компенсации. 

Бывшему агенту спецслужб России, который отказался выполнять приказ убить бизнесмена Бориса Березовского, подсыпали в чай 26,5 микрограмм радиоактивного вещества.

Британские следователи считают, что убийство Литвиненко могло быть одобрено президентом России Владимиром Путиным и Николаем Патрушевым, занимавшим тогда должность директора ФСБ, а сегодня секретарь Совбеза РФ. Литвиненко травили дважды и он сам назвал Путина своим убийцей.

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