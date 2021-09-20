Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:03

Бутусов: Россия де-факто из оккупированных территорий Донбасса сделала "Придонбасье"

10:02

Россиянин открыл стрельбу из автомата в центре Парижа

09:00

Под Киевом после вакцинации умер студент

08:09

Пакьяо претендует на пост президента Филиппин

07:10

Появились детали убийства отца ядерной бомбы Ирана

06:11

Названы лучшие продукты для стимуляции работы мозга

05:12

Владельцев Chevrolet Bolt EV призвали парковаться подальше от других машин

04:13

Американка очнулась почти через час после смерти

03:05

В Швейцарии заканчиваются чипсы

02:06

Красюк сравнил Усика с Мухаммедом Али

01:07

Повышенное давление: в каких случаях необходима помощь медиков

00:08

В Нюрбургринге тестируют кроссовер Hyundai Ioniq 5 N

23:03

Германия призывает увеличить климатическую помощь бедным странам

22:04

Оля Полякова выдала тайну Винника о его личной жизни

21:32

Матерацци рассказал о встрече с Зиданом после финала ЧМ-2006

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Бутусов: Россия де-факто из оккупированных территорий Донбасса сделала "Придонбасье"

  8   0 20.09.2021, 11:03 | Новости, Политика
Бутусов: Россия де-факто из оккупированных территорий Донбасса сделала "Придонбасье"

"Впервые Россия объявила жителей Донбасса российскими избирателями и стимулировала голосование принудительным подвозом людей на участки в РФ и раздачей голосующим российских паспортов. Но объявлять о присоединении Донбасса Россия заявлять не посмела", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Сценарий Приднестровья реализуется на практике. Россия сегодня де-факто из оккупированных территорий Донбасса сделала "Придонбасье". То есть непризнанную Россией территорию, жители которой, однако, используются как ресурс для ведения войны против Украины и поставок рабочей силы в РФ.

Официальных участков в Придонбасье нет, официальных границ нет, официального признания частью России нет. Но любой, кто голосует может получить российский паспорт.

Путин фактически разорвал Минские соглашения, ведь невозможно проводить какие-либо голосования, поскольку осуществил принудительную паспортизацию. Ни о каком теперь политическом сценарии и мирных переговорах говорить нельзя вообще. Остановить российский сценарий против Украины может только вооруженное сопротивление и эффективные военные реформы.

Россия использует Придонбасье как фронт против Украины. На Придонбасье не будет никакого признания, не будет никаких инвестиций, не будет никаких новых рабочих мест. Оставят только минимум для содержания личного состава армейских корпусов, оккупационных властей и их обслуживающего персонала. Россия будет использовать Придонбасье исключительно как поле боя, непризнанный фронт, чтобы не допустить в Украине мира.

К сожалению, пока у Украины нет никакой стратегии для борьбы с этой агрессивной долгосрочной политикой России. Мира не будет, надо защищать нашу страну всеми силами", - завершает Бутусов. 

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (486)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]