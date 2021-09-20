Бутусов: Россия де-факто из оккупированных территорий Донбасса сделала "Придонбасье"

"Впервые Россия объявила жителей Донбасса российскими избирателями и стимулировала голосование принудительным подвозом людей на участки в РФ и раздачей голосующим российских паспортов. Но объявлять о присоединении Донбасса Россия заявлять не посмела", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Сценарий Приднестровья реализуется на практике. Россия сегодня де-факто из оккупированных территорий Донбасса сделала "Придонбасье". То есть непризнанную Россией территорию, жители которой, однако, используются как ресурс для ведения войны против Украины и поставок рабочей силы в РФ.

Официальных участков в Придонбасье нет, официальных границ нет, официального признания частью России нет. Но любой, кто голосует может получить российский паспорт.

Путин фактически разорвал Минские соглашения, ведь невозможно проводить какие-либо голосования, поскольку осуществил принудительную паспортизацию. Ни о каком теперь политическом сценарии и мирных переговорах говорить нельзя вообще. Остановить российский сценарий против Украины может только вооруженное сопротивление и эффективные военные реформы.

Россия использует Придонбасье как фронт против Украины. На Придонбасье не будет никакого признания, не будет никаких инвестиций, не будет никаких новых рабочих мест. Оставят только минимум для содержания личного состава армейских корпусов, оккупационных властей и их обслуживающего персонала. Россия будет использовать Придонбасье исключительно как поле боя, непризнанный фронт, чтобы не допустить в Украине мира.

К сожалению, пока у Украины нет никакой стратегии для борьбы с этой агрессивной долгосрочной политикой России. Мира не будет, надо защищать нашу страну всеми силами", - завершает Бутусов.