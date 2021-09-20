Россиянин открыл стрельбу из автомата в центре Парижа

В Париже задержали уроженца Российской Федерации, который открыл огонь в центре французской столицы.

Об этом сообщает BFM, пишет УНИАН.

Мужчину 1988 года рождения задержали и взяли под стражу 19 сентября после того, как он открыл огонь из автомата на Елисейских полях ночью накануне.

Близкий к следствию источник утверждает, что главной мишенью покушения был проезжавший мимо мужчина на скутере. Однако всего при перестрелке пострадали четыре человека.

Задержать злоумышленника удалось благодаря показаниям свидетеля, который подтвердил факт случившегося и сообщил полиции, что они заметили стрелка.

После этого сотрудники отдела по борьбе с преступностью установили личность подозреваемого и арестовали его в его доме в одном из центральных районов Парижа.

По другой информации, мужчина стрелял из окна, которое выходило прямо на Елисейские поля. В этот момент в квартире находился его 23-летний знакомый.

Начато расследование.