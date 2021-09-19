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Андрей Павловский: Обещанную пенсионерам доплату в очередной раз уменьшили!

  8   0 19.09.2021, 10:00 | Новости, Политика
Андрей Павловский: Обещанную пенсионерам доплату в очередной раз уменьшили!

При этом ни Шмыгаль, ни Зеленский не дают объяснений на вопрос: "Почему возникла задержка с обещанными выплатами и почему уменьшили их размер?"

Об этом в "Фейсбуке" пишет эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

"Еще в мае прошлого года президент Зеленский пообещал доплаты для пенсионеров старше 70 лет. Министр социальной политики Марина Лазебная конкретизировала, что будут добавлять по 500 грн ежемесячно.

Однако правительственное решение о введении таких выплат было принято только в сентябре 2020 года. При этом размер доплат был снижен с 500 до 400 грн, и, что самое важное, - начислять эти деньги правительство запланировало только с 1 июля 2021 г. ...

Летом власть еще раз отложила выплаты для пенсионеров старше 75 лет, с 1 июля на 1 октября этого года.

Общее количество пенсионеров в возрасте 75-79 лет - 1,6 млн. Отсрочка выплат по 400 грн в месяц на одного пенсионера означает, что тот недополучит 1200 грн. Чиновники радуются, что сэкономили на пенсионерах почти 2 млрд грн (в то время как на празднование Дня Независимости ЗЕ-власть потратила 5,5 млрд грн).

Последняя неприятная для пенсионеров старше 70 лет новость - доплату уменьшили до 300 грн!

К сожалению, ни Шмыгаль, ни Зеленский не дают объяснений на вопрос: "Почему возникла задержка с обещанными выплатами и почему уменьшили их размер?"

Объективности ради следует отметить, что обещанные доплаты не предусмотрены пенсионным законодательством, а есть только предвыборными обещаниями господина Зеленского - так же, как и обещание освободить от платы за коммуналку пенсионеров старше 70 лет.

Как в украинской поговорке: "Обіцяв пан кожуха, да не дав - слово його тепле"

Однако, есть пенсионеры которым надбавки выплачивают без задержек... Пенсия судей с начала года выросла на 9425 грн и составила 77,3 тыс грн!

При этом 70% пенсионеров получает менее 3 тыс. грн.

Кроме того, уже не первый год забывают проиндексировать пенсии военнослужащим, госслужащим, ученым, чернобыльцам.

Пенсионеры в Украине вынуждены считать каждую пенсионную копейку, и обида, если не добавили обещанное, запомниться надолго..." - пишет Павловский.

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