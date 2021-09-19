В Киеве скутер протаранил отбойник, водитель погиб

Участок дороги, на котором произошло смертельное ДТП, является опасным из-за низкого качества дорожного покрытия.

В Соломенском районе Киева вечером в субботу, 18 сентября, водитель скутера на неровной дороге влетел в отбойник, он погиб на месте. Об этом информируют Вартові Еспресо в Facebook.

По данным издания, авария произошла на улице Новая, в направлении Жулянского моста, на железнодорожном переезде.

"Водитель великокубатурного скутера не справился с управлением и въехал в отбойник. Полученные травмы стали фатальными, скутерист скончался на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участок дороги, на котором произошло смертельное ДТП, является опасным из-за низкого качества дорожного покрытия и нескольких железнодорожных переездов.