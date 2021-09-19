Иско может покинуть "Реал" уже зимой

Испанец недоволен своим положением в команде.

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Иско крайне недоволен своей ролью в команде Анчелотти и хочет покинуть клуб.

В летнее трансферное окно футболист интересовал ряд европейских клубов, однако трансфер так и не состоялся. Тем не менее, уже зимой Иско может все же перебраться в другую команду. В его услугах заинтересованы "Ювентус" и "Милан", сообщает Calciomercato.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года, что для боссов "сливочных" означает возможную потерю футболиста бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 3 игры за команду Анчелотти в Ла Лиге, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

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