Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:58

Грузинская шахматистка будет судиться с создателями сериала "Ход королевы"

19:05

Кремль усовершенствовал методы фальсификации выборов – The Washington Post

18:01

Рада за два роки в "турборежимі" ухвалила менше законів, ніж попередники

17:02

Береза: За отставку Разумкова и назначение на должность спикера Стефанчука будут голосовать зашкваренные депутаты, которых держат на "крючке" в Офисе президента

16:06

Хотела сделать эффектное селфи: в Испании туристка из Украины сорвалась со скалы

15:00

Є довідка про ознаки вбивства Чорновола. Треба піднімати матеріали справи – Сергій Горбатюк

14:01

Вчені знайшли в завареному чаї невідомі і потенційно небезпечні сполуки

13:06

Газовый шантаж Россией Европы начался: "зверь с Востока" лютует

12:00

Померла американська актриса, співачка і танцівниця Джейн Пауелл

11:57

Магучих подтвердила, что для спортсменов разработали инструкции после скандала с Ласицкене

11:34

"Давно назрівало": мешканець Сумщини пояснив убивство 3-річного сина "помстою" (відео)

11:14

Сивохо запропонував ввести електронне голосування на виборах для жителів "ЛДНР"

10:05

Скандал з Оленою Фіданян показав, що українці не сприймають "прєлєсті" совка, – думка

09:00

Російський політолог пояснив, чому РФ може напасти на Україну найближчим часом

08:01

Зима еще не наступила, но Европа уже боится замерзнуть – The Financial Times

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Рада за два роки в "турборежимі" ухвалила менше законів, ніж попередники

  7   0 17.09.2021, 18:01 | Новости, Политика
Рада за два роки в "турборежимі" ухвалила менше законів, ніж попередники

Народні депутати Верховної Ради попереднього VIII скликання ухвалили у перші два роки роботи більше законів, ніж депутати теперішнього IX скликання. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України, інформує UAINFO.org.

Упродовж перших двох років роботи (листопад 2014-листопад 2016 р.) народними депутатами VIII скликання було прийнято 573 закони. Народні депутати ВР IX скликання ухвалили за цей же час дещо менше законодавчих актів - 552.

Також депутати VIII скликання зареєстрували більше законопроектів - 7,3 тис. У депутатів IX скликання - 5,6 тис. Упродовж перших двох років роботи у ВР VIII скликання відбулося 246 пленарних засідань, ВР IX скликання - 212 засідань.

«Так званий «турборежим» виявився лише широко розрекламованою піар-кампанією і не призвів до суттєвих змін в роботі Верховної Ради. Кількісні показники діяльності ВР VIII і IX скликань є однаковими, а часто й нижчими у порівнянні із попереднім парламентом. При цьому у парламенті залишилися старі проблеми на кштал реєстрації значної кількості законодавчого спаму, ухвалення законопроектів без повноцінного обговорення та нераціонального планування законодавчої роботи. В цілому монобільшості не вдалося забезпечити більш ефективну роботу Верховної Ради, попри наявність відповідних можливостей», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (401)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]