Рада за два роки в "турборежимі" ухвалила менше законів, ніж попередники

Народні депутати Верховної Ради попереднього VIII скликання ухвалили у перші два роки роботи більше законів, ніж депутати теперішнього IX скликання. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України, інформує UAINFO.org.

Упродовж перших двох років роботи (листопад 2014-листопад 2016 р.) народними депутатами VIII скликання було прийнято 573 закони. Народні депутати ВР IX скликання ухвалили за цей же час дещо менше законодавчих актів - 552.

Також депутати VIII скликання зареєстрували більше законопроектів - 7,3 тис. У депутатів IX скликання - 5,6 тис. Упродовж перших двох років роботи у ВР VIII скликання відбулося 246 пленарних засідань, ВР IX скликання - 212 засідань.

«Так званий «турборежим» виявився лише широко розрекламованою піар-кампанією і не призвів до суттєвих змін в роботі Верховної Ради. Кількісні показники діяльності ВР VIII і IX скликань є однаковими, а часто й нижчими у порівнянні із попереднім парламентом. При цьому у парламенті залишилися старі проблеми на кштал реєстрації значної кількості законодавчого спаму, ухвалення законопроектів без повноцінного обговорення та нераціонального планування законодавчої роботи. В цілому монобільшості не вдалося забезпечити більш ефективну роботу Верховної Ради, попри наявність відповідних можливостей», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.