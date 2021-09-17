Кремль усовершенствовал методы фальсификации выборов – The Washington Post

Избирателям в центральном округе Санкт-Петербурга во время парламентских выборов в России в эти выходные будет трудно доверять своим глазам. На них из официального списка кандидатов в частности будут смотреть три человека с одинаковыми именами и почти одинаковой внешностью: всех троих зовут Борис Вишневский, пишет The Washington Post, сообщает ZN.ua.

При этом, только один из них настоящий кандидат от партии «Яблоко» - последней реальной оппозиционной партии России, которая сохраняет за собой право участия в выборах. Борис Вишневский - критик внутренней и внешней политики президента РФ Владимира Путина и один из немногих российских политиков, которые открыто критиковали аннексию Крыма. Именно поэтому он давно был проблемой в глазах Кремля. Однажды его официально раскритиковали за сравнение режима Путина с румынским диктатором Николае Чаушеску.

Очевидно, что неприемлемо держать кого-то с такими взглядами в национальном парламенте в системе, которая выживает при искусственной политической монополии. Поэтому манипуляторы из Кремля «создали» двух дополнительных Вишневских, чтобы запутать избирателей.

При этом, Вишневский все-таки относится к категории «привилегированных», ведь он действительно попал в избирательный бюллетень - один из немногих оппонентов режима Путина, кому удалось это сделать.

Результат выборов был определен заранее, когда многие оппозиционные политики, в том числе известный критик Путина Алексей Навальный, бывший депутат Дмитрий Гудков, региональный депутат Лев Шлосберг, среди многих других, были отстранены от участия путем различных «бюрократических уловок».

Большинство кандидатов на этих выборах принадлежат к массиву якобы разных партий, но эти партии фактически выступают за важнейшие инициативы Путина. Они уже почти единогласно выступили в прошлом году за изменения в Конституцию, которые отменяют ограничения срока полномочий Путина.

Несколько исключений среди кандидатов, таких как «настоящий Вишневский» в Санкт-Петербурге, только подчеркивают отсутствие реальной альтернативы для большинства российских избирателей.

«Голосование без настоящей конкуренции, не является подлинными выборами. Там, где законодательная база ограничивает много основных свобод и результат спланирован заранее, выборы теряют свою цель», - это был вывод миссии наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после последних президентских выборов в России в 2018 году.

Тогдашнее голосование позволило Путину продлить свое правление при отсутствии реальных оппонентов. Один оппонент, Борис Немцов, был убит; другой, Навальный, был незаконно отстранен от голосования.

Без сомнения, на этот раз наблюдатели ОБСЕ сделали подобные выводы. Однако их на российских выборах в этом году не будет, поскольку ограничения, установленные Кремлем, заставили организацию отменить свою миссию. Единую объективную международную оценку будет предоставлять небольшой контингент мониторов, присланных Советом Европы. Между тем ведущая независимая российская группа по мониторингу выборов «Голос» была признана правительством как «иностранный агент», такой «статус» тормозит ее основную деятельность.

На этой неделе сторонники Навального обнародовали список рекомендаций для каждого из 225 избирательных округов страны, призывая людей голосовать за самого сильного оппонента путинской партии «Единая Россия». В большинстве случаев это означает голосование за коммунистов - перспектива, морально неприемлема для многих демократически настроенных россиян, или за кандидатов, принадлежащих к другим партиям, утвержденных Кремлем.

Тактика, которая должна показать степень оппозиции пропутинским кандидатам, сработала очень эффективно во время выборов в городской совет Москвы 2019 года. На этот раз, однако, такое влияние может быть ограничено мерами, применяемыми Кремлем, включая недавно введенную систему электронного голосования. Многие эксперты подозревают, что такая система позволит еще больше манипулировать результатами выборов, а также трехдневный период голосования, который дает чиновникам две ночи без посторонних наблюдателей, в течение которых они могли бы заменить бюллетени.

«Каждый раз при Путине выборы в России выглядят все менее похожими на реальные выборы. В следующий раз наши люди будут голосовать по-настоящему, но это право надо будет выбить», - сказал критик Путина Михаил Ходорковский.

В воскресенье вечером государственное телевидение, несомненно, объявит, что «Единая Россия» сохраняет свое большинство в парламенте. Но это ничего не скажет о стабильности или выносливости системы Путина, резюмирует издание.