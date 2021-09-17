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Береза: За отставку Разумкова и назначение на должность спикера Стефанчука будут голосовать зашкваренные депутаты, которых держат на "крючке" в Офисе президента

  6   0 17.09.2021, 17:02 | Новости, Политика
Береза: За отставку Разумкова и назначение на должность спикера Стефанчука будут голосовать зашкваренные депутаты, которых держат на "крючке" в Офисе президента

"За Майбутнє" даст 12 голосов за снятие Разумкова. Не зря же Арахамия смотрел футбол с Коломойским. "Довіра" даст 10, но если условия улучшат, то может и больше. "По Батьківщині" пока не понятно. "ЕС" и "Голос" не дадут ни одного голоса. Вопрос в том сколько голосов даст сам #моносброд и придёт ли на помощь Зеленскому ОПЗЖ?" -  об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует  UAINFO.org.

"И конечно же важно, что получат все те, кто решил подыграть Банковой. В альтруизм я не верю. Насильник Иванисов и Юрченко будут голосовать за снятие. Их конечно же поддержат совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения Трухин, анал-табу Яременко и Андрей Клочко, чья мама резко начала скупать квартиры и землю после начала депутатства её сына. Так же за отставку Разумкова и назначение на должность спикера ВР Стефанчука будут голосовать остальные депутаты, которые зашкварены и которых держат на "крючке" в ОП.

Это все, что надо знать об украинском парламенте, где голосования обменивают на личные интересы. На бизнес-интересы или на деньги. Или же на назначения в Кабмин и в госкомпании. Интересы граждан учитываются лишь тогда, когда не противоречат интересам голосующих и Банковой. И эту ВР граждане Украины выбрали сами. Как всегда",

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