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Є довідка про ознаки вбивства Чорновола. Треба піднімати матеріали справи – Сергій Горбатюк

  10   0 17.09.2021, 15:00 | Новости, Политика
Є довідка про ознаки вбивства Чорновола. Треба піднімати матеріали справи – Сергій Горбатюк

У матеріалах справи про смерть В'ячеслава Чорновола цілком можуть знайтися моменти, які дадуть підстави для подальшого розслідування причин загибелі політика.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Радіо Свобода заявив колишній заступник генерального прокурора Сергій Горбатюк.

На його думку, в цій справі ставити крапку зарано.

"Голомша мав би добитися розслідування, коли був на посаді заступника генпрокурора. Є питання: наскільки, дійсно, це відповідає істині. Є довідка про ознаки вбивства Чорновола, я її колись знайшов у кабінеті заступника генпрокурора, де працював. Треба піднімати матеріали справи, бо наприклад, судмедексперт не писав, що безпосередньо від кастету (був убитий Чорновіл. - Ред). Він міг бачити якісь ознаки травмування, нехарактерні для тієї травми, що дозволяло би висувати таку версію. Гадаю, що на пустому місці Голомша цього би не казав. Але якщо він сказав "А", то має сказати і "Б", тобто пояснити, на чому ґрунтуються такі заяви. Як би матеріали справи відповідали такій заяві, то могло би бути і подальше розслідування. Остаточні відповіді не отримані і треба розслідувати, тут усі нюанси важливі", - сказав Горбатюк. 

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