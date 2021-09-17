Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:02

Береза: За отставку Разумкова и назначение на должность спикера Стефанчука будут голосовать зашкваренные депутаты, которых держат на "крючке" в Офисе президента

16:06

Хотела сделать эффектное селфи: в Испании туристка из Украины сорвалась со скалы

15:00

Є довідка про ознаки вбивства Чорновола. Треба піднімати матеріали справи – Сергій Горбатюк

14:01

Вчені знайшли в завареному чаї невідомі і потенційно небезпечні сполуки

13:06

Газовый шантаж Россией Европы начался: "зверь с Востока" лютует

12:00

Померла американська актриса, співачка і танцівниця Джейн Пауелл

11:57

Магучих подтвердила, что для спортсменов разработали инструкции после скандала с Ласицкене

11:34

"Давно назрівало": мешканець Сумщини пояснив убивство 3-річного сина "помстою" (відео)

11:14

Сивохо запропонував ввести електронне голосування на виборах для жителів "ЛДНР"

10:05

Скандал з Оленою Фіданян показав, що українці не сприймають "прєлєсті" совка, – думка

09:00

Російський політолог пояснив, чому РФ може напасти на Україну найближчим часом

08:01

Зима еще не наступила, но Европа уже боится замерзнуть – The Financial Times

07:02

Почему рак легких возникает у некурящих людей и каким он бывает?

23:00

У МОЗ визнали, що українці підробляють COVID-паспорти, й анонсували нововведення

22:38

У реанімаціях і серед померлих з COVID-19 на Харківщині немає жодного вакцинованого

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Хотела сделать эффектное селфи: в Испании туристка из Украины сорвалась со скалы

  9   0 17.09.2021, 16:06 | Новости, Общество
Хотела сделать эффектное селфи: в Испании туристка из Украины сорвалась со скалы

Туристка из Украины захотела сделать селфи на популярной достопримечательности "Балкон Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм, однако потеряла равновесие и сорвалась с утеса. Девушка находилась в это время с друзьями.

Как рассказал Murcia Today, украинка ради эффектного снимка забралась на перила балкона, однако уже там потеряла равновесие и упала по скалам вниз в море. Очевидцы происшествия вызвали спасательную службу.

При падении девушка травмировалась и, когда на место ЧП прибыли спасатели, она была в бессознательном состоянии.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако из-за плохих погодных условий достать туристку из воды сразу не смогли. Все же одному из спасателей удалось добраться до девушки, после чего ее вытащили на берег. Украинку эвакуировали в порт Бенидорма, оттуда ее перевезли в главную больницу Аликанте, где медики оказали ей помощь. О нынешнем состоянии туристки из Украины ничего не сообщается.

Обозреватель

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (397)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]