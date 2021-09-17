Хотела сделать эффектное селфи: в Испании туристка из Украины сорвалась со скалы

Туристка из Украины захотела сделать селфи на популярной достопримечательности "Балкон Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм, однако потеряла равновесие и сорвалась с утеса. Девушка находилась в это время с друзьями.

Как рассказал Murcia Today, украинка ради эффектного снимка забралась на перила балкона, однако уже там потеряла равновесие и упала по скалам вниз в море. Очевидцы происшествия вызвали спасательную службу.

При падении девушка травмировалась и, когда на место ЧП прибыли спасатели, она была в бессознательном состоянии.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако из-за плохих погодных условий достать туристку из воды сразу не смогли. Все же одному из спасателей удалось добраться до девушки, после чего ее вытащили на берег. Украинку эвакуировали в порт Бенидорма, оттуда ее перевезли в главную больницу Аликанте, где медики оказали ей помощь. О нынешнем состоянии туристки из Украины ничего не сообщается.

Обозреватель