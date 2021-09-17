Вчені знайшли в завареному чаї невідомі і потенційно небезпечні сполуки

Вчені з Університету Південної Кароліни перевірили наявність продуктів дезінфекції в чаї, який був заварений водопровідною та штучною водопровідною водою. Рівні таких з'єднань в отриманому напої були нижчими, ніж в самій воді, але більшість з них виявилися невідомі дослідникам, як і їхній вплив на організм людини, повідомляє Naked science, інформує ZN.UA.

Для заварювання чаю часто використовується кип'ячена водопровідна вода. Але в ній присутня певна кількість хлору, залишки якого можуть реагувати зі сполуками чаю. У результаті утворюються побічні продукти дезінфекції (ППД), які негативно впливають на здоров'я людини.

У ході нового дослідження вчені виявили 60 ППД в чорному і зеленому чаї трьох марок. Їхні рівні і вміст в завареному чаї були нижчими, ніж у водопровідній воді, за рахунок поглинання листям і випаровування. Але 96% від загальної кількості з'єднань були невідомі вченим, як і їхній вплив на здоров'я людини.

15 раніше неописаних з'єднань дослідники змогли визначити. Ймовірно, вони утворюються внаслідок реакції хлору з поліфенолами в чаї. Листя зеленого, чорного і жовтого чаю багаті фенольними сполуками, які відомі своєю антиоксидантною активністю і благотворно впливають на здоров'я людини. Серед чайних поліфенолів виділяють катехіни, флавоноли, антоцианідіни і фенолокислоти.

Гранично допустимі концентрації подібних речовин вчені поки не встановили.

ZN.UA