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США можуть передати Україні компоненти системи ПРО "Залізний купол" – Politico

  6   0 15.09.2021, 15:01 | Новости, Политика
США можуть передати Україні компоненти системи ПРО "Залізний купол" – Politico

Сполучені Штати Америки можуть продати або передати Україні компоненти системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Відзначається, що у версію законопроекту про оборонну політику на 2022 рік включили поправку, яка вимагає від Пентагону представити Конгресу доповідь з описом варіантів можливого продажу або передачі Україні "існуючих систем", які, ймовірно, не будуть розгорнуті в найближчому майбутньому.

"Пропозиція продати або відправити Києву нові системи ППО, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Москвою, яка з 2014 року веде проксі-війну на сході України і розцінює таку передачу недалеко від її кордону як провокацію. Росія давно скаржилася на американську систему протиракетної оборони в Румунії, стверджуючи, що вона може бути використана в наступальних цілях, але США і НАТО це звинувачення відкинули", - пише видання.

Версія законопроекту про оборону на 2022 фінансовий рік не визначає будь-яку конкретну систему озброєнь, яку слід передати Україні, але за словами співробітника Конгресу, дві армійські батареї Iron Dome є головними кандидатами.

За даними видання, у Вашингтоні і Конгресі почули слова міністра оборони України Андрія Тарана, які сказав, що хотів би витратити частину оборонних коштів на нові системи протиповітряної оборони, вказавши, що це може бути і "Залізний купол".

Директор програми досліджень Росії в корпорації CNA Майкл Кофман вважає, що система може бути неефективна в Україні. За його словами, ця система буде дуже швидко збита російськими ракетними системами залпового вогню.

"Але вона може перехоплювати ракети більшої дальності, що дозволить батареї захищати критично важливий об'єкт або командний центр на сході України", - сказав Кофман.

Слід зазначити, що з моменту розгортання в Ізраїлі в 2011 році "Залізний купол" зарекомендував себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності в світі.

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