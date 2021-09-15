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У Facebook є списки користувачів, яким дозволено порушувати правила – WSJ

  8   0 15.09.2021, 14:01 | Новости, Мир
У Facebook є списки користувачів, яким дозволено порушувати правила – WSJ

Марк Цукерберг публічно заявляє про те, що Facebook дозволяє більш ніж трьом мільйонам користувачів говорити нарівні з елітою політичної, культурної сфер і журналістами, і що його стандарти поведінки однакові для всіх, не залежно від статусу і популярності. Але внутрішні документи показують, що у компанії існує список високопоставлених користувачів, яким дозволено порушувати правила, повідомляє The Wall Street Journal, інформує ZN.UA.

Спочатку програма була розроблена як засіб запобігання дій, спрямованих проти високопоставлених користувачів Facebook, включаючи знаменитостей, політиків і журналістів. Але в подальшому вона перетворилася на засіб захисту VIP-користувачів від санкцій, передбачених правилами соцмережі. Деякі з тих, хто потрапив до «білого списку», захищені від примусових заходів, інші можуть дозволити собі публікувати контент, який порушує правила Facebook.

Так, документи показують, що програма захистила публічних діячів, які публікували пости з домаганнями і закликами до насильства, які привели б до накладання санкцій проти звичайних користувачів.

Наприклад, в 2019 році програма дозволила зірці футболу Неймару публікувати оголені фотографії жінки, яка звинуватила його в згвалтуванні. Фотографії побачили десятки мільйонів підписників футболіста перш, ніж Facebook все-таки їх видалив. Крім того, акаунти, які увійшли до «білого списку», публікували записи, які в самій соцмережі вважають неправдивими. Наприклад, про те, що вакцини смертельно небезпечні, і що Хілларі Клінтон покриває «групи педофілів».

Станом на 2020 рік в мережі було 5,8 мільйона привілейованих користувачів. Видання відзначає, що в спробі забезпечити точну модерацію контенту і уникнути негативного впливу, Facebook створив невидимий елітарний клас у соцмережі.

У червні цього року Facebook заявив наглядовій раді, що система привілейованих користувачів використовувалася в «невеликому числі випадків». І що критика цієї системи обгрунтована, але вона була створена, щоб соцмережа могла забезпечити додаткові шляхи до порозуміння між користувачами.

ZN.UA

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