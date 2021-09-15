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"Курорт для хлопчиків": Аваков закликав ОП позбутися Арестовича після слів про АТО (відео)

  15   0 15.09.2021, 10:11 | Новости, Политика
"Курорт для хлопчиків": Аваков закликав ОП позбутися Арестовича після слів про АТО (відео)

Олексій Арестович про зону АТО

Ексглава МВС України Арсен Аваков розкритикував радника глави ОПУ Олексія Арестовича через відеоролик чотирирічної давності, в якому він назвав зону АТО - "курортом для хлопчиків". Відповідний пост колишній міністр опублікував у своєму Facebook.

Арсен Аваков, коментуючи заяву Олексія Арестовича про зону АТО, порадив Офісу президента перехрестити радника і "послати цього персонажа подалі".

Колишній глава МВС назвав спікера української делегації в ТКГ "мерзотником", який зі смішком розповідає про загибель наших бійців на передовій.

"Люди дадуть цьому оцінку. А ось чи може такий персонаж представляти Україну в різних офісах і організаціях - питання не до суспільства. Упевнений, що реакція керівників країни, після перегляду цього ролика, буде негайною. Тому, що Ви українці цього хочете. Адже так?!", - написав Аваков, коментуючи відеоролик чотирирічної давності.

Олексій Арестович назвав зону АТО "курортом для хлопчиків"

"АТО - курорт для хлопчиків": Олексій Арестович відповів Авакову

У коментарі виданню Страна, яка перебуває під санкціями РНБО, Олексій Арестович пояснив свою заяву чотирирічної давності. За словами радника голови ОП, тоді журналіст поставив йому питання про розгойдування емоційної ситуації в Україні меседжами "наші хлопці гинуть дарма", "всі в АТО безперервно страждають", "все погано", тому Арестович дозволив собі емоційно висловитися в статусі колишнього військовослужбовця.

Речник української делегації в ТКГ стверджує, що Україна повинна з гумором реагувати на вкидання ворога, і такий метод, як запевняє Олексій Арестович, допоможе українцям перемогти в інформаційній війні проти РФ.

"Це інформаційна війна, і потрібно дивитися на ситуацію веселіше. Коли нас намагаються змусити плакати - на нас же напали, - ми повинні відповідати на це весело. Так виграються інформаційні війни", - додав радник глави Офісу президента.

Олексій Арестович в коментарі журналістам також відреагував на емоційну реакцію ексглави МВС Арсена Авакова. Спікер делегації в ТКГ припустив, що колишній міністр "важко переживає своє звільнення", і його заява може розцінюватися як старт нового політичного сезону в Україні.

"Він зазвичай мудра людина і розбирається, але сьогодні він, не розібравшись і перехвилювавшись, видав такий емоційний пост. Або йому це під таким соусом подали. А, може, він цілком свідомо це робить. Просто коли потрібно сказати якусь гидоту Офісу, завжди можна вирвати з контексту слова тих, хто в ньому працює. Так Арсен Борисович стартував у новий політичний сезон", - продовжив Арестович і заявив, що не має наміру відмовлятися від своїх слів про "курорт для хлопчиків".

 

Фокус звертає увагу, що це перша політична заява Арсена Авакова з моменту його звільнення з МВС. 13 липня колишній міністр внутрішніх справ повідомив, що подав заяву про відставку.

"Відповідно до частини першої статті 18 ЗУ "Про Кабінет міністрів України" прошу прийняти мою відставку з посади Міністра внутрішніх справ України. Честь маю!", - написав тоді Арсен Аваков і опублікував документ у Facebook.

Арсен Аваков написав заяву про відставку

Фокус

 

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