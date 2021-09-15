Гордон назвав три напрямки, з яких Росія може напасти на Україну

Гордон вважає малоймовірною нову агресію РФ, але "треба бути у всеозброєнні" / Фото: REUTERS

Журналіст Дмитро Гордон, який раніше заявив, що в України немає сильної армії, висловився про можливий напад Росії, назвавши три нових потенційних напрямки для вторгнення.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", пише УНІАН.

Примітно, що одним з таких напрямків Гордон назвав білоруський.

"Існує кілька версій можливих подій. І дуже шановні мною люди кажуть, що можливий розвиток сценарію таким чином, що Росія буде нападати з трьох напрямків - гомельсько-чернігівського, тобто з Білорусі, і це найкоротший шлях на Київ, з боку окупованого Донбасу, і з боку окупованого Криму. Ось три напрямки, і Росія може напасти одночасно з трьох напрямків, теоретично", - зазначив журналіст.

Саму ймовірність російського вторгнення Гордон назвав малоймовірною, але пояснив, що все залежить від ідей президента РФ Володимира Путіна.

"На практиці мені не віриться, чесно кажучи. Я ні в якому разі не закликаю до заспокоєності якийсь, ні. Треба бути у всеозброєнні, чекати від цих негідників всього, що тільки можливо. Але, мені здається, Путін не зважиться зараз на пряме вторгнення в Україну. Що у нього в голові, знає тільки він - і то не завжди", - зазначив він.

Загроза нової агресії РФ

Раніше подібний сценарій дій РФ допускав Міхеїл Саакашвілі. За його словами, президент РФ Путін може висадити десант на півдні України або ж захопити острів Зміїний для подальшого розміщення там ракет.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що імовірність повноцінної війни з Росією існує, але це буде її найбільша помилка.

Після цього в Держдумі РФ назвали умова для "повноцінної війни" з Україною.

Напередодні генерал СБУ назвав вісім областей, яким загрожує можливе вторгнення Росії.

"Вечірні Вісті"