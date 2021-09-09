"Хочешь поумничать?": Кива разгневался после сделанного ему замечания из-за матов (видео)

Фото: telegraf.com.ua Илья Кива

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива попал в очередной скандал, на этот раз - из-за использования нецензурной брани.

На видео, которое 8 сентября опубликовало издание "Телеграф", видно, что у политика возник конфликт с мужчиной, который заявил ему, что его лексикон не соответствует статусу нардепа, информирует Фокус.

"Я в первую очередь мужчина..." - заявил Кива в ответ на замечание.

Затем мужчина спросил депутата, как принадлежность к мужскому полу связана с использованием матов, что вызвало агрессию Кивы.

"Я прошу прощения, ты хочешь, бл*, поумничать?" - спросил депутат мужчину.

Чтобы напряжение не росло, в конфликт пришлось вмешаться правоохранителям.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика

Затем журналисты опубликовали еще одно видео, где, судя по всему, видно, из-за чего начался конфликт Кивы с мужчиной. На нем депутат от ОПЗЖ назвал патриотов "п***унами", а события на Донбассе в 2014 году - "п***орезом". Когда человек возмутился тем, что нардеп использует нецензурную брань, тот ответил, что разговаривает с мужчиной.

Как сообщалось ранее, Кива успешно сдал квалификационный экзамен для получения права заниматься адвокатской деятельностью в Украине. После получения удостоверения у нардепа появятся дополнительные привилегии. В частности, у него не смогут проводить обыски без отдельного решения суда.

Фокус