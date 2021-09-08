Фурса: Достойные кандидаты отказываются от министерских кресел? Тоже мне проблема

Как оказалось, власти не могут найти пристойных кандидатов на должность министра. Потому что все достойные кандидаты отказываются от такого предложения. Арахамия все честно сказал, как на духу. Хороший честный парень. Все время искренне говорит правду. А профессионалы (Нафтогаз не даст соврать) внезапно могут встать и уйти, отказавшись играть по правилам "Без правил".

Об этом на своей странице в Facebook пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

Вот это сюрприз. Ведь никто не догадывался. Никто не мог предположить, что этим все закончится.

Ничто не предвещало беды. Была пятница, 13-е.

Казалось, что может пойти не так. Ты назначаешь не профессионалов, а кого попало, считаешь нужным, и требуешь лояльности. И все. Беспрекословного подчинения. Ну, кто бы мог подумать, что после этого достойные профессионалы будут отказываться от чести сотрудничества. Кто может подумать, что они потом не захотят работать в прекрасном коллективе из лояльных людей. Ведь это одно удовольствие с такими людьми общаться. Они все такие добрые. И услужливые.

Удивительно.

Ты увольняешь реформаторов, людей с репутацией, без видимой причины. И при этом поливаешь людей грязью, вытирая о них ноги, и делая из условного Нефьодова козла отпущения.

И что, разве это повод? Да кто бы догадался. Кто мог в тот момент даже представить, что может быть влияние на будущее решение других людей?

Невозможно себе такое даже представить.

Ты не уважаешь независимые институты и отдаешь предпочтение ручному управлению. И кто мог подумать, что это не привлечет к тебе настоящих профи.

Уму не постижимо. Все так делают. Всегда так делали. Какие еще, к черту, институты? Какие, к черту, процедуры? Кто главный, тот и главный.

Ты сливаешь операцию, которую готовили сотни людей, десятки рисковали жизнью, а потом говоришь, что ничего не было? Ну и что, мало ли что ты делаешь. Работа такая. Ну была бы операция "вагнеровцы" гордостью для страны, стала бы основой для десятка фильмов и книг, учили бы ее потом в учебнике. Ну и что? Что, других поводов для фильмов не найдем? Разве это повод профессионалам уходить?

Да Боже упаси, должны работать дальше.

Балованные эти достойные кандидаты. Да и кто сказал, что они достойные? Еще и не знаешь, что от них ожидать. Раз - и уходит весь состав независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Раз - и вместе с ними уходят ряд членов правления. Ненадежные люди. И как с такими работать? Не понимают они, кто главный. Требуют уважения. Про правила говорят. Про институты. Тьфу ты. Начали нанимать иностранцев на свою голову. Ничего они не понимают в украинской ментальности.

Но. Наверняка ведь можно решить проблему. Не надо вешать нос. Ведь если ты веселый и находчивый, то всегда найдешь выход из ситуации. В конце концов, есть опыт друзей из коммунистической партии Китая. Самое время им воспользоваться. Ведь наверняка мудрые товарищи из Пекина знают, как решать подобные проблемы. Можно обратиться к опыту самого товарища Мао. В его культурной революции наверняка есть подсказки, как работать с профессионалами и этими вшивыми интеллигентами.

Ну, а если нет, то всегда есть запас крепких хозяйственников. Эти опытные товарищи всегда готовы. Их только из запоя надо вывести, а дальше они справятся. Им за радость и неделю в кабинете посидеть. Да и Кива стал адвокатом, не стыдно теперь такого человека в министры назначить. И есть бесчисленное множество бывших налоговиков, прокуроров и ментов. Талант на таланте. И счастливы будут должность получить. Даже зарплату просить не будут.

Так что чего печалиться? Тоже мне проблема.

Сергей ФУРСА