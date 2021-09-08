Стало відомо, хто в Держдепі США відповідатиме за політику щодо України

Адміністрація президента Джо Байдена доручила кар'єрному дипломату Робін Данніґан здійснювати нагляд за політикою щодо Центральної та Східної Європи в Державному департаменті, пише УНІАН.

Данніґан з 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту. Тепер вона сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Останні три роки Данніґан працювала в посольстві США у Відні, спочатку на посаді заступника голови місії, а останнім часом - повіреного у справах в Австрії.

Нову посаду вона обійняла 7 вересня, передає радіо Свобода.

Данніґан була гучним критиком планів Росії побудувати газопровід "Північний потік-2" до Німеччини по дну Балтійського моря, що позбавить Україну близько $2 млрд на рік. У зв'язку з цим Адміністрація Байдена та Німеччина досягли у липні домовленостей, які мають на меті допомогти Україні подолати економічні наслідки, пов'язані з завершенням будівництва "Північного потоку-2".