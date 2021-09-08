The Guardian прогнозирует, что будет с Европой после завершения "эры Меркель"

Продвижение танковых дивизий когда-то символизировало амбиции Германии доминировать в Европе. Через восемьдесят лет видение страны полностью изменилось. Блицкриг был заменен относительной пассивностью, поскольку ведущие кандидаты на пост канцлера на выборах в этом месяце стремятся сохранить укоренившееся нежелание современной Германии возглавить Европу на мировой арене, пишет The Guardian, сообщает ZN.ua.

Когда мир «горит», Германия «дремлет». Независимо от того, является проблема климатическим кризисом, распадом единства ЕС, авторитаризмом Китая или агрессией России, одна из самых влиятельных стран Европы часто не может выбрать сторону. Франция Эммануэля Макрона выступает за стратегическую автономию. Берлин, наоборот, остается более сдержанным.

В целом считается, что 16-летнее правление канцлера Ангелы Меркель было благоприятным периодом для Германии. Избиратели наблюдают, как она уходит с должности. Первую женщину-лидера Германии обычно характеризуют как компетентного и надежного политика.

Однако не следует путать продолжительность пребывания у власти с реальными достижениями. Длительное умеренное управление не может заменить стратегического мышления. Существует мнение, что немцы имеют исторически оправданный страх перед харизматическими лидерами. Никто никогда не «обвинял» Меркель в том, что она излучает харизму.

Реакция Меркель на кризис суверенного долга в Европе 2009 года является ярким примером. Сторонники Меркель говорят, что она спасла еврозону, поддержав помощь наиболее пострадавшим членам ЕС. Критики заявляют, что «близорукое спасение» прежде всегопринес пользу немецким банкам. Жесткие меры экономии были введены в Греции и бедных странах, что расширило разделение ЕС на север и юг. Последствия этого продолжают укреплять евроскептические, ультраправые националистически-популистские движения.

Меркель обвиняют в предоставлении приоритета немецким экономическим и деловым интересам вместо солидарности ЕС и демократическим ценностям - подход, который все чаще называют «меркантильным». Для примера можно взглянуть на ситуацию в Европе с авторитарным лидером Венгрии Виктором Орбаном. Утверждается, что он поддержал Меркель на пост главы Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен, в обмен на политическую защиту.

«Союз Меркель с Орбаном касался не только партийной политики; это было характерно для меркантилистов. Венгрия является большим прибрежным производственным центром для немецких транснациональных компаний. Меркель признала, насколько хорошие отношения с режимом Орбана служат коммерческим интересам Германии, и использовала свое огромное влияние, чтобы защитить его от критики ЕС», - утверждают аналитики Матиас Маттийс и Даниэль Келемен.

Так же Меркель критикуют за то, что бизнес-интересы Берлина преобладают над демократическими принципами вокруг ситуации в Китае, где нарушения прав человека не сдерживали рост экспорта Германии.

Россия - еще одна болезненная точка. Украина и страны Восточной Европы решительно выступают против газопровода «Северный поток-2». США опасаются, что проект президента РФ Владимира Путина увеличит энергетическую зависимость Европы от Кремля.

Отношения Меркель с диктатурами и автократами, которые она считает содействием мирному взаимодействию и влиянию, принесли мало политических преимуществ, подрывая европейские принципы. Ее попытки отменить аннексию Крыма Россией ни к чему не привели. Критика репрессий в Гонконге и Беларуси, а также отравления известного критика Путина Алексея Навального, также не принесла практического эффекта.

Под руководством Меркель, которая не склонна рискам, Германия препятствовала развитию надежного, независимого европейского обороноспособного потенциала, к большому разочарованию Макрона и, возможно, на радость России, Китая и США. И как отмечает лидер «Зеленых» Анналена Бербок, реакция Меркель на климатический кризис также оставалась относительно пассивной.

Поспешно отказавшись от ядерной энергии после аварии на Фукусиме в Японии, Меркель сделала Германию более зависимой от угля и импортного газа. Движение к возобновляемым источникам энергии замедлилось. Катастрофические паводки в западных регионах обострили проблему. Теперь Германия должна сделать гораздо больше, чтобы уменьшить выбросы углерода.

Возможно, чрезмерный прагматизм Меркель сыграл свою роль. Кто-то может назвать это разумной политикой, другие - эгоизмом, однако процветание Германии зависит от стабильности.

Какой бы ни была правда, наиболее вероятные преемники канцлера, Армин Лашет или Олаф Шольц, не демонстрируют никаких признаков изменения политики эпохи Меркель. Оба политика признаны «умеренными кандидатами». Что касается крупных глобальных проблем, то оба кандидата делают все возможное, чтобы звучать и выглядеть как Меркель.

Кто будет выступать за Европу в мире, который наполнен конфликтами, популизмом, пандемией и бедностью? Великобритания бросила себя под геополитический автобус. Франции не хватает сил, а Германия остается пассивной. Если Берлин «не проснется», враги демократии будут процветать, резюмирует издание.

Региональный политик Армин Лашет станет кандидатом на пост канцлера Германии на сентябрьских выборах в Бундестаг после того, как лидера Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали партийные лидеры. Его соперник, премьер Баварии и лидер союзной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер признал поражение.

Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года.