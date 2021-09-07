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Кирилл Сазонов: О чем говорить с Путиным?

  3   0 07.09.2021, 18:00 | Новости, Политика
Кирилл Сазонов: О чем говорить с Путиным?

"Кремль с присущей ему слоновой грацией намекает, что неплохо бы после встречи с Байденом украинскому президенту Зеленскому пообщаться и с Путиным. Более того, Путин готов встретиться с Зеленским, говорит в эфире пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но есть нюансы. О чем говорить президентам? Именно в этом плане, как формулирует Песков, "не удалось продвинуться", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"А в самом деле, на гипотетической встрече президентов Украины и России - о чем говорить? Естественно, о самом важном и уже по мере решения ключевых вопросов можно переходить к второстепенным. Что для Украины ключевое? Российская агрессия в ОРДЛО. Аннексия Крыма. Остальные вопросы можно обсуждать только после решения этих двух. Логично? Безусловно. Но именно про это Кремль говорить не хочет категорически. Цитирую Пескова: «Для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться». Крапка.

То есть про Крым они говорить не хотят - исключительно в контексте «это регион России». Но в таком ключе Зеленский говорить не станет. Наоборот - у нас саммит «Крымская платформа», тему Крыма поднимали во время переговоров с Байденом, вопрос оккупации полуострова уверенно возвращается в мировую политическую повестку. Нет точек соприкосновения.

По ОРДЛО предсказуемо все - Путин будет настаивать, что их там нет, что Россия просто посредник на переговорах (во всех международных документах она фигурирует именно в качестве участника конфликта). Да, еще Путин будет настаивать на имплементации формулы Штайнмайера и выполнения «Минских соглашений» в российской трактовке. То есть выборы без украинского контроля над территорией и границей, Особый статус Донбасса, амнистия боевикам и превращение их в «народную милицию». Тоже не слишком много совпадений взглядов. Так что разговор на две эти темы с самого начала обречен. Тогда про что Путин предлагает поговорить? Пока не закрыты вопросы Крыма и ОРДЛО разговоры на другие темы лишены смысла. Вот и получается, что говорить нам с Кремлем в настоящий момент не о чем. Не погоду же, черт побери, обсуждать?", - завершает Сазонов. 

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