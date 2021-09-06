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В Bellingcat сказали, когда выйдет долгожданное расследование о "вагнеровцах"

  8   0 06.09.2021, 10:02 | Новости, Политика
В Bellingcat сказали, когда выйдет долгожданное расследование о "вагнеровцах"

Интернет-издание, специализирующееся на крупных военных расследованиях Bellingcat, выпустит подробную статью о ЧВК "Вагнер", задержание которых было сорвано из-за "утечки информации", уже в ближайший месяц. Всего о резонансном срыве спецоперации в Минске выйдет три формата расследования.

Об этом рассказал журналист Bellingcat Христо Грозев, передает издание "Детектор-Медиа".

Он пояснил, что премьера полноформатного фильма будет перенесена из-за тематического сходства с видеопродуктом СNN.

"Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что этот материл заслужит Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца", - указал Грозев.

Также он добавил, что во время съемок журналисты обращались за комментариями и пояснениями к украинскому руководству, но их запросы были проигнорированы.

Мы ждали их ответы полгода. В то же время я считаю, что они сделали много положительных вещей и смогли доказать, что эта история - ложная, что они не виноваты", - заключил журналист.

Обозреватель

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