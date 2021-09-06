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В США начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer

  4   0 06.09.2021, 11:01 | Новости, Мир
В США начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer

В США начнут вакцинировать граждан третьей дозой вакцины Pfizer. Бустерную прививку от коронавируса могут одобрить до 20 сентября.

Об этом сообщил главный инфекционист США, доктор Энтони Фаучи, передает издание "Голос Америки".

По его словам, после этого должны одобрить вакцинацию третьей дозой препарата Moderna.

Его производят в США. Фаучи подчеркнул, что к процессу отнесутся очень ответственно. Власти не будут делать ничего, что не получит одобрения Федеральной администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA). Кроме того, там прислушаются к рекомендациям Консультативного комитета по практикам иммунизации.

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