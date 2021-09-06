Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон

На поверхности электронного устройства может жить большое количество опасных микробов. В некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза.

Как сообщает "Профиль", врач-инфекционист Наталья Очинская, ссылаясь на результаты исследования британского Университета Суррея, предупредила, что поверхность гаджетов нужно чистить минимум раз в день.

В ходе эксперимента исследователи взяли смывы со смартфонов обычных людей. Они установили, что устройства - настоящие рассадники опасных бактерий.

"В рамках исследования было проверено 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза", - рассказала врач.

Бактерии могут оказаться причиной ряда серьезных заболеваний. Сюда входят кожные и кишечные инфекции, пневмония и менингит.

Для обработки устройства подойдут антибактериальные салфетки, спирт или специальные средства для дезинфекции устройств, а также противомикробные средства для рук, уточнила врач. Перед протиркой важно отключить смартфон от сети. Кроме того, не допускается попадание чистящих средств внутрь корпуса, заключила медик.