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"За що там можна хейтити?": Никифоров розповів про меседж знімка з висунутим язиком із Вашингтона

  10   0 03.09.2021, 11:58 | Новости, Политика
"За що там можна хейтити?": Никифоров розповів про меседж знімка з висунутим язиком із Вашингтона

Фото: Скриншот Сергій Никифоров

Прессекретар президента України Сергій Никифоров уперше прокоментував знімок, де він висунув язика і підібрав ракурс таким чином, що здається, ніби він тримає в пальцях Монумент Вашингтона.

Telegram-каналу "Політика країни" він розповів, що йшлося про самоіронію, а знімок вирвали з контексту, інформує UAINFO.org.

"Там насправді не одне фото, а два. Я думаю, більшість людей друге фото не бачило. Це серія фотографій, і вони пов'язані. Два фото - дві протилежності. Їх треба розглядати в комплекті. Така самокритика. На одному фото я серйозний, замислений, дивлюся вдалину, а на другому - дивіться, я тримаю в руках "пірамідку"! Це дві сторони спектра", - зазначив прессекретар глави держави.

За словами Никифорова, він не належить до жодного з цих образів, перебуваючи десь по центру між ними. При цьому він не очікував, що через публікацію цієї фотографії підніметься такий галас.

"Не чекав зовсім. Я до сих пір дивлюся на це і не розумію, за що там можна хейтити. Але зате я тепер краще розумію очікування людей від прессекретаря президента: кам'яне обличчя, посміхатися не можна, язика висовувати не можна, танцювати не можна, нічого не можна - ну, добре, добре", - міркує Сергій Никифоров.

При цьому, як він стверджує, ніякої негативної реакції на публікацію цих фото ні з боку президента, ні з боку будь-кого з команди не було. Однак сам він прийшов до висновку, що подібні речі краще не публікувати.

"Напевно, ніякої іронії та самоіронії допускати не можна, тому що це руйнується одним рухом", - міркує Никифоров.

Представник президента зазначив, що 19 вересня мав намір піти на ЛГБТ-прайд у Києві, проте тепер сумнівається, що цей похід буде доречним.

"Тому що взагалі буде катастрофа", - зазначив Никифоров.

Як повідомлялося раніше, прессекретар президента України Сергій Никифоров у ході робочої поїздки в США вирішив пожартувати на тлі Монументу Вашингтона. У свій Instagram він опублікував фотографію, на якій він "тримає" пам'ятник двома пальцями і висовує язик.

Його користувачі не оцінили жарт прессекретаря президента.

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