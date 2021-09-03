Десять українських університетів потрапили до рейтингу кращих у світі

Сумський державний університет

Десять закладів вищої освіти України потрапили до щорічного рейтингу кращих університетів світу, який опублікував журнал Times Higher Education.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, інформує UAINFO.org.

Зазначається, що Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе більш ніж 1600 університетів з 99 країн і територій.

Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи у чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.

Для цьогорічного рейтингу видання проаналізувало понад 108 млн цитувань у більш ніж 14,4 млн наукових публікацій майже 22 тис. вчених у всьому світі. Загалом зібрано понад 430 тис. точок даних з більш ніж 2100 установ, які подали дані.

Як інформують у МОН, українські університети серед світових закладів розташувалися у рейтингу в такому порядку:

Сумський державний університет - 501-600 місце;

Національний університет "Львівська політехніка" - 601-800 місце;

Харківський національний університет радіоелектроніки - 1001-1200 місце;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 1201+ місце;

Львівський національний університет імені Івана Франка - 1201+ місце;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 1201+ місце;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 1201+ місце;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка- 1201+ місце;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 1201+ місце;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 1201+ місце.

UAINFO