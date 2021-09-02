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Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты

  10   0 02.09.2021, 09:07 | Новости, Политика
Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты

После встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме прокомментировали вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это не то решение, которое могут принять Соединенные Штаты. Мы продолжает поддерживать и призывать, чтобы двери НАТО были открыты для тех стран, которые готовы и способны выполнять все обязательства относительно членства и сделать свой взнос в безопасность евроатлантической территории", - заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

Речниця Білого дому прокоментувала "вступ України в НАТО" після зустрічі президента Зеленського із президентом США Байденом: "Це не те рішення, яке може ухвалити Сполучені Штати.


Она напомнила, что на саммите НАТО в совместном заявлении в июле подтвердили право Украины самостоятельно выбирать будущее и курс внутренней и внешней политики. Псаки также повторила шаги, которые должна предпринять Украина, как и любая другая страна, для вступления в НАТО: реформа правовой системы, модернизация оборонного сектора и развитие экономики.

 

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