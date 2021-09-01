Зустріч Байдена із Зеленським є перевіркою зобов’язань США – FT

Зустріч у середу президента США Джо Байдена з українським колегою Володимиром Зеленським є лакмусовим папірцем для виконання зобов'язань Вашингтона перед американськими союзниками.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в редакційній статті американської газети The Financial Times.

Автори нагадують, що Україна ще з 2014 року мала особливу надію на теперішнього американського лідера, коли Джо Байден на той час у статусі віцепрезидента США після Революції Гідності приїхав до Києва запевнити у підтримці Сполучених Штатів як «вашого партнера та вашого друга» у протистоянні російській агресії та просуванні продемократичних реформ.

«Сім років потому уряд у Києві спостерігає за тим, як зовнішня політика Байдена розгортається, з наростаючою тривогою», - зазначає Financial Times.

На думку авторів, дві події «підірвали» віру Києва.

Так, однією з них була угода американського лідера з Ангелою Меркель в липні, яка передбачає змогу завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" та «в Києві була сприйнята як повний розпродаж».

«Це (ПП2 - ред.) ставить під загрозу мільярди доларів транзитних зборів для Києва та усуває ключове обмеження для подальших військових вторгнень Росії в Україну», - зазначає видання.

Ще однією тривогою для України є «невдалий» вихід США з Афганістану - країни, яку Вашингтон підтримав набагато більше з метою проведення там ліберальних реформ та попередження панування антидемократичних сил.

Автори побоюються, що якщо Сполучені Штати, виявляється, «були готовими» до того, що "Талібан" знову захопить Афганістан після виводу американських військ звідти, а США зможе натомість «сфокусуватися» на відносинах з Китаєм як нагальнішій зовнішньополітичній потребі, то чи не є це приводом для занепокоєння в Києві через побоювання щодо «відновлення гегемонії Росії над Україною»?

Водночас автори припускають, що якщо Вашингтон продемонструє «хоч якийсь натяк на компроміс у зв'язку з путінськими амбіціями щодо України», то Пекін навряд чи серйозно розглядатиме ідею підтримки Сполучених Штатів Тайваню, який Сі Цзінпінь пообіцяв возз'єднати з Китаєм.

Що стосується боротьби Києва з корупцією, то, на думку авторів газети, Байден має право наголошувати на цьому і фінансова допомога Україні «як ніколи має залежати від вимірюваного прогресу реформ».

У Financial Times зазначили, що президент Байден має використати свою зустріч з Володимиром Зеленським для висловлення підтримки України трьома способами.

По-перше, Байден має чітко окреслити наслідки для Москви, якщо вона спробує використати «Північний потік-2» для «підриву» України.

По-друге, США мають надати додаткову фінансову підтримку Україні, адже іноземні інвестиції все ще стримуються розв'язаним Росією конфліктом, а Київ шукає гарантії США для фінансування інфраструктурних та інших проєктів.

Водночас, на думку авторів видання, Вашингтон також має взяти на себе зобов'язання щодо надання додаткової військової технологічної допомоги Києву, що має «підвищити ставки для Росії в подальшій агресії в Україні», адже в квітні Москва залишила на кордонах з Україною значну кількість військової техніки.

У Financial Times резюмують, що після катастрофи з Афганістаном Джо Байден має скористатися зустріччю з Володимиром Зеленським як «можливістю почати відновлення репутації США як союзника, який дотримується своїх обіцянок».

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебуває у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена.

1 вересня мають відбутися перемовини глав держав.

"Вечірні Вісті"