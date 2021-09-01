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Пропагандисти РФ "атакували" главу українського МЗС у Вашингтоні й отримали жорстку відповідь (відео)

  15   0 01.09.2021, 10:29 | Новости, Политика
Пропагандисти РФ "атакували" главу українського МЗС у Вашингтоні й отримали жорстку відповідь (відео)

Кулеба відмовив у коментарі пропагандистам / фото REUTERS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Вашингтона відмовився відповідати на запитання представників російських пропагандистських ЗМІ.

Відповідне відео опублікували низка російських ЗМІ, інформує УНІАН.

На ньому "журналіст" намагається запитати у Кулеби, чи буде тема Росії звучати в ході переговорів делегацій України й США. Той у відповідь кілька разів повторює, що не дає коментарів росЗМІ.

"Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з 2000-якогось року... Я вам відповів. Можете викласти мою відповідь - я не спілкуюся з російськими ЗМІ", - заявив український міністр.

 

У США Дмитро Кулеба відмовився відповідати на питання російського журналіста

Як відомо, в цей час українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським знаходиться в США. Сьогодні Зеленський має зустрітися з американським колегою Джо Байденом. Напередодні він вже провів низку зустрічей у Вашингтоні, в тому числі з міністром енергетики США й головою оборонного відомства.

Зазначимо, раніше український паралімпієць ігор Цвєтов відмовився фотографуватися з російськими спортсменами в Токіо, пояснивши свій вчинок повагою до рідної країни.

"Вечірні Вісті"

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