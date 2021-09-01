CNN: США уклали "секретну" угоду з Талібаном для евакуації американців

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США уклали секретну домовленість з талібами про встановлення "секретних воріт" в аеропорту Кабула для евакуації американців з Афганістану, повідомили CNN представники міністерства оборони США.

За домовленістю таліби супроводжували американців до воріт, щоб "забезпечити їх безпеку", інформує ZN.UA.

Чиновники повідомили CNN: "Американців повідомили про те, щоб вони збиралися в заздалегідь встановлених пунктах збору недалеко від аеропорту, де таліби зберуть американців, перевірять їх повноваження і відвезуть їх на невелику відстань до воріт, укомплектованих американськими військами, які стояли поруч з ними".

Посольство США в Афганістані попередило американських громадян в суботу, щоб вони не їхали в аеропорт Кабула через загрози безпеки.

Попередження було зроблено на наступний день після смертельного вибуху, скоєного терористом-смертником в аеропорту Кабула, який забрав життя понад 100 афганців і 13 військовослужбовців США, а також багатьох поранених.

Пентагон заявив, що за атакою стоїть організація ІГІЛ-К, а екстремістське угруповання пізніше взяло на себе відповідальність.

Після 20 років військової присутності США в Афганістані останні військовослужбовці та офіційні особи США залишили країну в понеділок.

"Останній американський солдат, який залишив Афганістан: генерал-майор Кріс Донахью, командувач 82-ї повітряно-десантної дивізії XVIII повітряно-десантного корпусу, піднявся на борт літака C-17 ВПС США 30 серпня 2021 року завершивши місію США в Кабулі", - йдеться в повідомленні Міноборони США.

"Вечірні Вісті"