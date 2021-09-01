В Україні за добу різко підскочила кількість нових хворих на коронавірус, лідирує Київ

В Україні збільшилась кількість нових хворих на коронавірус \ фото УНІАН
В Україні за добу виявили 2075 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 52 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. За добу госпіталізовано 874 особи; зафіксовано 44 летальних випадків; одужали 925 осіб, пише УНІАН.
Крім цього за добу проведено тестувань - 63 401 (зокрема методом ПЛР - 28 140, методом ІФА - 8159); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27 102.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло - 2 288 371 особа;
- одужало - 2 208 865 осіб;
- летальних випадків - 53 833;
- проведено ПЛР-тестувань - 12 008 463.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 268 випадків;
Вінницька область - 34 випадки;
Волинська область - 35 випадків;
Дніпропетровська область - 108 випадків;
Донецька область - 139 випадків;
Житомирська область - 63 випадки;
Закарпатська область - 24 випадки;
Запорізька область - 58 випадків;
Івано-Франківська область - 81 випадок;
Київська область - 70 випадків;
Кіровоградська область - 15 випадків;
Луганська область - 115 випадків;
Львівська область - 121 випадок;
Миколаївська область - 33 випадки;
Одеська область - 103 випадки;
Полтавська область - 28 випадків;
Рівненська область - 65 випадків;
Сумська область - 43 випадки;
Тернопільська область - 73 випадки;
Харківська область - 177 випадків;
Херсонська область - 120 випадків;
Хмельницька область - 93 випадки;
Черкаська область - 49 випадків;
Чернівецька область - 128 випадків;
Чернігівська область - 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні за добу було вакциновано від коронавірусу 157 тис. 49 людей, загалом зроблено вже 9,239 млн щеплень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
Одну дозу отримали 54 тис. 355 людей, повністю імунізовані - 102 тис. 694.
Протягом доби працювали 981 мобільна бригада, 2 тис. 962 пункти щеплення та 327 центрів вакцинації.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 413 тис. 772 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 млн 825 тис. 401. Загалом проведено 9 млн 239 тис. 171 щеплення.