В Україні за добу різко підскочила кількість нових хворих на коронавірус, лідирує Київ

В Україні збільшилась кількість нових хворих на коронавірус \ фото УНІАН

В Україні за добу виявили 2075 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 52 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. За добу госпіталізовано 874 особи; зафіксовано 44 летальних випадків; одужали 925 осіб, пише УНІАН.

Крім цього за добу проведено тестувань - 63 401 (зокрема методом ПЛР - 28 140, методом ІФА - 8159); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27 102.

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 2 288 371 особа;

одужало - 2 208 865 осіб;

летальних випадків - 53 833;

проведено ПЛР-тестувань - 12 008 463.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 268 випадків;

Вінницька область - 34 випадки;

Волинська область - 35 випадків;

Дніпропетровська область - 108 випадків;

Донецька область - 139 випадків;

Житомирська область - 63 випадки;

Закарпатська область - 24 випадки;

Запорізька область - 58 випадків;

Івано-Франківська область - 81 випадок;

Київська область - 70 випадків;

Кіровоградська область - 15 випадків;

Луганська область - 115 випадків;

Львівська область - 121 випадок;

Миколаївська область - 33 випадки;

Одеська область - 103 випадки;

Полтавська область - 28 випадків;

Рівненська область - 65 випадків;

Сумська область - 43 випадки;

Тернопільська область - 73 випадки;

Харківська область - 177 випадків;

Херсонська область - 120 випадків;

Хмельницька область - 93 випадки;

Черкаська область - 49 випадків;

Чернівецька область - 128 випадків;

Чернігівська область - 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні за добу було вакциновано від коронавірусу 157 тис. 49 людей, загалом зроблено вже 9,239 млн щеплень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

Одну дозу отримали 54 тис. 355 людей, повністю імунізовані - 102 тис. 694.

Протягом доби працювали 981 мобільна бригада, 2 тис. 962 пункти щеплення та 327 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 413 тис. 772 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 млн 825 тис. 401. Загалом проведено 9 млн 239 тис. 171 щеплення.

"Вечірні Вісті"