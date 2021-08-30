У Мін'юст взяли на роботу довічно засуджену за подвійне вбивство, – помічниця нардепа (фото)

Фото: delo.ua Катерина Щука в Качанівській колонії Харкова

За словами помічниці "слуги народу", мова про Катерину Щуку, яка у 2016 році стала першою в Україні засудженою до довічного ув'язнення, яка вийшла заміж.

У Міністерстві юстиції України почала працювати довічно засуджена жінка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник відомства Денис Малюська, інформує Фокус.

"Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", - запевнив міністр.

Малюська написав, що, на його думку, працювати необхідно всім працездатним, а "сидіти на шиї в держави вкрай небажано". Також чиновник зазначив, що для довічно засуджених робота - це можливість не тільки заробити, а й ресоціалізуватися, заради чого витрачаються мільярди гривень з державного бюджету.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що взяв на роботу засуджену до довічного ув'язнення

У коментарі до цієї публікації Яна Баранова, психологиня і помічниця народного депутата від "Слуги народу" Святослава Юраша, написала, що мова про жінку, яку звуть Катерина Щука.

"Від довічниці Каті Щуки, яку Ви взяли на роботу, окрема подяка. Вона дуже натхненна і мотивована бути максимально корисною", - повідомила Баранова, супроводивши свій коментар знімком Катерини Щуки.

Помічниця нардепа від "Слуги народу" написала, що на роботу до Мін'юсту взяли довічно засуджену за подвійне вбивство Катерину Щуку

Втім, яку саме роботу виконує нова співробітниця Мін'юсту, не повідомлялося.

У вересні 2020 року Денис Малюська говорив, що в нього була ідея працевлаштовувати засуджених до довічного ув'язнення в call-центр міністерства.

Довічно засуджена Катерина Щука: що про неї відомо

У 2016 році Катерина (дівоче прізвище - Костіна) стала першою в історії України жінкою, яка, відбуваючи довічне ув'язнення, вийшла заміж. Її чоловіком став Юрій Щука, чиє прізвище вона і взяла. На той момент засудженій було 33 роки, її чоловікові - 27. Одруження відбулося прямо в Качанівській виправній колонії Харкова, де жінка відбувала покарання.

Подружжя розповідало, що познайомилися вони, коли Катерина вже була в місці позбавлення волі.

Засуджена довічно Катерина Костіна (Щука) вийшла заміж у колонії, 2016 рік

Весілля Катерини Щуки в Качанівській колонії, 2016 рік

Катерину Щуку засудили у 2010 році за співучасть у подвійному вбивстві. Пізніше жінка заявляла, що була причетна до інциденту побічно, проте під час судових розглядів взяла на себе провину за свого тодішнього коханого, після чого й отримала такий вирок.

Катерина Щука в Качанівській колонії Харкова. Фото: delo.ua

Фокус