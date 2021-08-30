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Куса: "Білорусь ніколи не стане союзною державою Росії за влади Лукашенка"

  6   0 30.08.2021, 19:06 | Новости, Политика
Куса: "Білорусь ніколи не стане союзною державою Росії за влади Лукашенка"

Білорусь не стане союзною державою Російської Федерації попри роботу, що ведеться в цьому напрямку із 1990-х років та підготовлений чиновниками Росії та Білорусі пакет "дорожніх карт" щодо поглиблення економічної інтеграції в форматі Союзної держави, але при цьому президент Лукашенко буде намагатись балансувати у відносинах з Росією.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса, передає UAINFO.org.

"Я вважаю, що поки Лукашенко при владі, не буде ніякої союзної держави", - сказав він.

За словами експерта, зараз РФ знову педалює це питання, користуючись "слабкістю Лукашенка і політичною кризою у Білорусі, яка загнала її в ізоляцію".

"У них немає іншого варіанту, як звертатись за допомогою до Росії, а там ця допомога іде виключно з політичними вимогами, в тому числі про союз держав", - повідомив він. 

Ілія Куса також додав, що заяви про визначення Білорусі як союзної держави РФ тривають з 1990-х років, але жодного практичного наслідку це не мало.

"Було навіть створено органи союзної держави, під них було закладено мінімальні бюджети, але вони не запрацювали і це нічого суттєво не змінило. Також у грудні 2019 році було підписано документи про військову інтеграцію, але з того часу нічого не змінилось", - зазначив він.

За його словами, президент Білорусі Олександр Лукашенко "навчився затягувати ці розмови та переговори про інтеграцію і союзну державу", при цьому не погіршуючи стосунки із Москвою.

"Але Москву це дратувало весь час, і я вважаю ці обставини стали однією і причин, чому спалахнула білоруська криза і росіяни її підтримали, граючи на боці опозиційних сил до Лукашенка", - завершив Ілія Куса. 

Як відомо, Договір про союз Білорусі і Росії був підписаний 2 квітня 1997 року. Союзна держава передбачає уніфікацію законодавства, єдині органи влади, валюту та ринок.

Однак процес об'єднання виявився ускладнений, виникли економічні і політичні розбіжності: Президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз звинувачував Росію в тому, що вона не поспішає скасовувати свої митні збори, а також заявляв про небезпеку втрати білоруською державою суверенітету під тиском з Москви.

UAINFO

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