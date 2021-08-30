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"Я Путіну завжди вірила": Клімкін розповів, як Меркель не хотіла визнавати агресію РФ (відео)

  6   0 30.08.2021, 14:01 | Новости, Политика
"Я Путіну завжди вірила": Клімкін розповів, як Меркель не хотіла визнавати агресію РФ (відео)

Клімкін каже, що Меркель не вірила в агресію РФ проти України / Фото: REUTERS

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що влітку 2014 року канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовлялася вірити в агресію Росії проти України.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу". За словами екс-очільника МЗС, під час візиту до Києва 23 серпня Меркель розповіли про військову присутність росіян в Україні, інформує УНІАН.

"Меркель каже: "А мені Путін каже, що росіян тут немає. Всі ті, хто якось там пробралися невідомим шляхом, щось протягнули. А Путін, я йому завжди вірила, тепер не знаю, чи вірити..." Після переговорів я "схопив" двох ключових її радників, кажу їм, ви що, довбанулися, не бачите? Вони кажуть: "Ми теж намагаємось їй пояснити", - розповів Клімкін.

Він додав, що "євросоюзівська" частина Заходу "намагалися відбиватися від того руками й ногами". Далі західні дипломати, каже Клімкін, просили його "тягнути час". 

Раніше третій президент Віктор Ющенко заявив, що Меркель у 2008 році не дала добро на отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Крім того, колишній радник Володимира Путіна заявляв, що Захід у питанні Донбасу перейшов на бік Російської Федерації.

УНІАН

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