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Надоела в Госдуме всем: любительницу "русского мира" Поклонскую отправят в Африку – росСМИ

  5   0 27.08.2021, 18:01 | Новости, Спорт
Надоела в Госдуме всем: любительницу "русского мира" Поклонскую отправят в Африку – росСМИ

Наталья Поклонская / фото REUTERS

Нелегитимный депутат Госдумы РФ и экс-"прокурор" Крыма Наталья Поклонская так надоела всем в парламенте, что ей нашли новую должность - посла в Кабо-Верде (Африка).

Об этом российскому РБК рассказали два источника в Госдуме, информирует УНИАН.

По их данным, кандидатура Поклонской может быть одобрена в самое ближайшее время. А документы на нее уже якобы готовы.

Ранее источник в Госдуме рассказал информагентству, что Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотят видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни "руководство" Крыма, от которого она якобы "избрана".

Стоит отметить, что послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры на должность послов рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации.

Республика Кабо-Верде - государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса.

УНИАН

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