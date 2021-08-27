Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:00

Холодная зима 2023-го: европейцы сами впустили волка в хлев

14:58

Окупанти в Криму назвали головного ворога серед українських політиків

14:04

"Я бачив кінець світу": очевидець теракту в Кабулі розповів, як все відбувалося

13:01

В Мінцифри пояснили, як користуватися "Дією" тим, у кого немає інтернету

12:07

Українські бійці показали відео ліквідації російського снайпера на Донбасі

11:30

Курс на ЄС і НАТО та протидія агресії РФ: Зеленський затвердив стратегію зовнішньої політики

10:59

Террористический акт в Кабуле на руку Талибану: российские пропагандисты помогут, – Коваленко

10:05

Екс-"регіонал" Царьов розкрив подробиці смерті його 17-річної дочки

09:00

США зробили важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою

08:41

На Донбасі український військовий отримав поранення

08:04

Кількість жертв теракту в Кабулі перевищила 100 осіб, ще 150 - поранені

07:32

Август – черный месяц стрессов для России

07:04

"Мы не простим, не забудем": Байден приказал нанести ответный удар после взрывов в Кабуле

06:03

У МОЗ назвали місяць, у якому Україна може піти на новий локдаун

03:19

Теракты в Афганистане: количество погибших военных США существенно возросло, прогремели новые взрывы

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Холодная зима 2023-го: европейцы сами впустили волка в хлев

  5   0 27.08.2021, 16:00 | Новости, Политика
Холодная зима 2023-го: европейцы сами впустили волка в хлев

Провал "Газпрома" в Высшем земельном суде Дюссельдорфа воспринимается наблюдателями как серьезное поражение "Северного потока - 2". Действительно, теперь, когда судебные решения позволяют использовать только наполовину и сам "Северный поток -2", и ответвление от "Северного потока - 1" - газопровод OPAL

 "Газпрому" просто не обойтись без украинского транзита. А это означает, что придется не только качать газ через Украину до окончания срока нынешнего контракта - 2024 года, но и заключать новый. И условия - те, о которых мечтает Владимир Путин и которые он сформулировал на Петербургском экономическом форуме: вы перестаете вооружать вашу армию, а мы вам контракт - так просто не поставишь, пишет в своем блоге журналист Виталий Портников.

Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что все эти обходные газопроводы и затевались с целью обойти Украину. И никакого желания заключать новый контракт о транзите в Кремле не наблюдается. Поэтому "Газпром", конечно же, будет бороться. 

Собственно, победы в суде в Дюссельдорфе никто особо и не ожидал. "Северный поток - 2" хотели вывести из-под действия норм газовой директивы Евросоюза только на том основании, что о нем договаривались еще тогда, когда директивы не было. Хотя сама газовая директива четко определяет срок достройки новых газопроводов, которые могут заполняться газом одного оператора только наполовину. Поэтому я вообще не думаю, что в Москве рассчитывали на победу. Скорее - создавали фон, который должен продемонстрировать, как "Газпром" дискриминируют и унижают.

Следующий шаг российского монополиста - это заявка на получение статуса независимого оператора, который позволит заполнить "Северный поток - 2" и теоретически сделает ненужным украинский транзит. Эта заявка уже подана, но в Германии ее будут рассматривать несколько месяцев и согласовывать с Европейской комиссией. И решение немецкого регулятора может зависеть от того, какой будет политическая ситуация в стране. Проще говоря - какими будут результаты парламентских выборов, каким будет новое немецкое правительство, много ли в нем окажется лоббистов интересов связанного с "Газпромом" бизнеса. Еще проще - социал-демократы или "Зеленые". 

Но даже в том случае, если "Северному потоку - 2" статуса независимого оператора не дадут, ничего не закончится. Мы увидим такие маневры, о которых еще и не подозреваем, - вплоть до появления в России новых компаний, которые захотят и смогут - в случае изменения законодательства, разумеется! - поставлять газ в Европу. Да почему новых - можно и старых! Вон сечинская "Роснефть" вполне подойдет на такую роль - и денежки все равно будут течь в один карман, бездонный путинский.

Но настоящим моментом истины будет как раз 2024 год. Год, когда завершается действие транзитного контракта. Вот тогда мы всё и увидим. И поломку газопроводов, по которым поставляется газ через Украину. И незаполненные хранилища. И призывы изменить европейское законодательство в пользу "Газпрома". Зима 2023-2024 годов может оказаться для Европы холодной и дорогой. Но что поделаешь - европейцы сами впустили волка в хлев.

Виталий ПОРТНИКОВ

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (634)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]