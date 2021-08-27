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Впійманий на мільйонному хабарі заступник голови Харківської облради пішов у декрет

  5   0 27.08.2021, 17:04 | Новости, Общество
Впійманий на мільйонному хабарі заступник голови Харківської облради пішов у декрет

Андрій Малиш перебуває в декретній відпустці / фото oblrada.kharkov.ua

Заступник голови Харківської обласної ради Андрій Малиш, якого підозрюють в отриманні хабара в понад 1 млн грн, перебуває в декретній відпустці.

Про це повідомила новообрана голова облради Тетяна Єгорова-Луценко, пише Суспільне.

"Він зараз не працює, перебуває у декретній відпустці", - сказала Єгорова-Луценко.

Вона зазначила, що хотіла б мати заступників, які не замішані у корупційних схемах, водночас нагадала про презумпцію невинуватості. Разом із тим голова облради допустила, що в неї з'явиться новий заступник.

"По-перше, у нас презумпція невинуватості. У нас один заступник від "Опозиційної платформи - За життя". Це, скажімо, квота, коаліційні домовленості, звісно ж, юридично її немає, вона є усною. Я чомусь думаю, що фракція ОПЗЖ все-таки буде ініціювати питання, пов'язане з переобранням від їхньої фракції іншого заступника. Можливо, це так буде. Але для себе, скажу відверто: я б хотіла працювати із заступниками, які не мають відношення до якихось корупційних схем", - зазначила Єгорова-Луценко.

Щодо зміни кількості заступників у зв'язку із судовою справою, голова облради зазначила, що чекатиме на рішення апеляційного суду. Єгорова-Луценко додала, що раніше чотирьох заступників обрали, "щоб витримати політичний баланс" в Облраді.

"Я хочу дочекатися рішення апеляційного суду, подивитися, які точки вони у своєму рішенні пропишуть, чи незаконно чотири заступники взагалі, тому що я знаю, що прописано [в законі "Про місцеве самоврядування"] - перший заступник і заступник - і після цього приймати рішення. Якщо буде скасовано, буду скликати позачергову сесію та ініціювати питання про переобрання заступників", - сказала Єгорова-Луценко.

Нагадаємо, 22 липня детективи НАБУ викрили заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша (обраний від "ОПЗЖ") та його подільника-адвоката у вимаганні та отриманні 1 млн 50 тис. гривень неправомірної вигоди. Кошти вони вимагали від директора комунального підприємства за незвільнення його із займаної посади. Їх затримали після отримання останньої частини хабара.

Суд обрав Малишу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою 4,75 млн грн застави. Його спільника теж заарештували, заставу визначили в 713 700 грн.

Згодом НАБУ повідомило про підозру в отриманні неправомірної вигоди в 1,05 млн грн голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну (обраний від "Слуги народу"). То ж дня на засіданні облфракції "Слуги народу" Товмасяна було одноголосно виключено з фракції. 5 серпня суд обрав Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 996 тис. 400 грн.

"Вечірні Вісті"

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