Злой одессит: Заявление МИД России по "Крымской платформе" – непрофессионализм и геополитическая импотенция

Вчера, описывая 30-й День Независимости Украины, я отмечал, каждый день независимости нашей страны это напоминание России, о её позоре и никчёмности. Поэтому независимость Украины Россия переживает особенно болезненно. И не успел я вчера опубликовать этот материал, как появился ещё один повод обговорить российскую геополитическую импотенцию, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Дело в том, что на "Крымскую платформу" решил отреагировать официальный МИД России, ставший угрожать странам, принявшим участие в данном саммите. Замечу, что и накануне, ряд официальных лиц РФ грозились участникам данного мероприятия "болезненными санкциями" и чем-то вроде того.

Но, я бы хотел, чтобы вы внимательно прочитали заявление спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Потому как оно буквально пульсирует не только беспомощностью, но и непрофессионализмом данной особы.

Начать я бы хотел с того, что мадам, а если быть точнее, товарищу Захаровой явно неведомо то, что проведение так называемого референдума в Крыму, не соответствовало на тот момент конституции Украины, то есть - он был антиконституционным. Скажу даже больше, если учитывать тот формат, в котором проводился этот "референдум", то он не соответствовал даже Конституции Российской Федерации. То есть, он был проведён согласно некой, эфемерной конституции?

Второй момент про антиконституционный государственный переворот. Государственный переворот, это когда власть переходит от законно избранной особы к некой группе людей, либо личности, без соблюдения норм Конституции по передаче власти. В свою очередь, Захаровой должно прекрасно быть известно, что 4-й горе-президент Украины Виктор Янукович позорно бежал из Украины, а 5-й президент, Пётр Порошенко, был законно избранным по результатам конституционных, демократических, внеочередных выборов, проведённых в связи с бегством отсутствием президента.

Не совсем понятно, что, по мнению Захаровой, смогли жители Крыма благодаря такой изоляции от внешнего мира сохранить. Право говорить на родном языке? Так я прямо сейчас пишу на русском, хотя это не мой родной язык и таковым я его не считаю. Но я на нём пишу и даю интервью, демонстрируя то, что в Украине свободно можно говорить на любом языке. Так, что же там сохранили крымчане, по мнению Захаровой? Русскую культуру? Это какую? Уничтоженные за почти 8 лет культурные достопримечательности, груды мусора, убитую инфраструктуру, вырубленные краснокнижные леса и угробленную экологию? Это так выглядит русская культура? Ну, да, мы об этом в курсе.

Далее, меня смутило в гневном послании Захаровой строка про фашистские зверства... Что это имела ввиду товарищ Захарова? У неё есть какие-то претензии к режиму Муссолини, или обиды имеют куда более древние корни и уходят у данной особы во времена Римской империи?

И вот, мы дошли до самого интересного, а именно до угроз Захаровой неким "отдельным странам" ухудшение отношений.

В "Крымской платформе" приняли участие 46 представителей разных стран и организаций. Но, товарищ Захарова отметила именно "отдельным". То есть, портить отношения сразу о всеми 46-ю Россия не намерена, выберет лишь "отдельных"? Интересно, кого?

Введёт санкции против главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу? Уверен, что - нет. Настолько портить отношение с Турцией Россия не готова, как говорят - кишка тонка. Дадут жёсткий ответ Франции? Тоже нет. Парируют США? Ну да, ведь это именно граждане США десятками тысяч выезжают в Россию за гражданством и видом на жительство. Рассорятся с Польшей? Как будто для Польши это будет трагедия исторического масштаба. Вот, введёт санкции против Албании - это можно. Хотя, Албании от санкций страны, товарооборот с которой не достигает даже $100 млн, пострадает прямо таки как никогда ранее! Так может против Хорватии? А хотя, там же курорты...

А потому, опубликованное официальное заявление МИД России по "Крымской платформе" - это ничто иное, как геополитическая импотенция и очередная демонстрация профнепригодности. Хотя, с такими кадрами это совершенно не удивительно!

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)