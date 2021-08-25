Олімпіада-2020: People назвав українську форму новаторською та одною з найкращих

Американське видання People зробило підбірку трендових та стильних форм країн на Олімпійських іграх у Токіо. Українська форма потрапила у цей перелік. Навіть більше: її назвали новаторською.
32 літні олімпійські ігри в Токіо вже закінчилися, однак видання досі підбивають підсумки. Зокрема, авторитетне американське видання People зробило підбірку найкращих форм Олімпіади-2020, інформує 24 канал.
Форма української збірної також стала одною з найкращих та найбільш стильних за версією видання. Через комфортність вбрання її назвали новаторською.
"Новаторська! Українське вбрання було і зручним, і практичним", - написали на сайті.
Важливо, що українська екіпіровка отримала відзнаку на рівні з іншими країнами:
- США,
- Велика Британія,
- Австралія,
- Нідерланди,
- Італія,
- Канада,
- Мексика,
- Хорватія та інші.