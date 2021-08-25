Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:01

Британка пройшла тисячу уроків водіння, але не може отримати права з незвичайної причини

19:01

Злой одессит: Заявление МИД России по "Крымской платформе" – непрофессионализм и геополитическая импотенция

18:01

Олімпіада-2020: People назвав українську форму новаторською та одною з найкращих

17:01

Кучма назвав причини окупації Криму і війни на Донбасі

16:05

Україна вступить в ЄС не раніше, ніж через 20 років, – президентка Естонії (відео)

15:28

Жіноча збірна України вперше за 20 років вийшла в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу

15:01

Тіну Кароль після виступу на концерті до Дня Незалежності запідозрили у вагітності

14:44

Паралімпіада-2020: Олексій Вірченко став другим на дистанції 100 м батерфляєм

14:14

З’явилась перша реакція Кремля на програш "Північного потоку-2" в суді Німеччини

13:25

Паралімпійські ігри в Токіо: плавчиня Мерешко встановила рекорд і здобула перше "золото" для України

13:05

У сепаратиста Олега Царьова померла молодша дочка (фото)

12:29

Bloomberg: Європа виграла суд проти "Північного потоку-2"

12:21

Вілкул призначений в.о. мера Кривого Рогу

11:52

Україна завоювала першу медаль на Паралімпійських іграх у Токіо

11:04

Український снайпер застрелив підполковника армії РФ на Донбасі – спостерігачі

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Британка пройшла тисячу уроків водіння, але не може отримати права з незвичайної причини

  6   0 25.08.2021, 20:01 | Новости, Авто
Британка пройшла тисячу уроків водіння, але не може отримати права з незвичайної причини

Жителька Великобританії вже 30 років намагається отримати права, але все безрезультатно: за кермом вона втрачає свідомість від страху.

Історію 47-річної Ізабель Стедман розповіло видання The Sun, інформує УНІАН.

Жінка почала вчитися водити у 17-ть і з того часу витратила на курси десятки тисяч фунтів, пройшовши тисячу уроків. Однак сильна фобія не дає їй завершити навчання.

У розпачі Ізабель змінила сім різних інструкторів, пробувала проходити інтенсивний курс водіння і навіть гіпнотизерів.

"Тим не менш, щоразу, коли сідаю в машину, мені здається, ніби я ніколи раніше не була за кермом. Я цього не розумію. Схоже, я так нервую і перевантажуюсь, що мозок просто відключається, і в результаті я непритомнію на кілька секунд. Коли прокидаюся, ми стоїмо на узбіччі дороги, тому що інструктору довелося схопитися за кермо", - розповідає жінка.

Ізабель ніколи не потрапляла в аварії, лікарі також не можуть пояснити її фобію.

Попри все жінка не залишає спроб отримати права і мріє одного разу зрештою відвезти дочку в університет або самостійно з'їздити на машині відвідати далеких родичів.

"Мої діти, ймовірно, складуть іспити з водіння раніше за мене. Я нічого не можу вдіяти... Коли сідаю за кермо, кажу собі: "Я можу це зробити". Але за кілька секунд я вже в сльозах", - каже Ізабель.

УНІАН.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (589)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]