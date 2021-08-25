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З’явилась перша реакція Кремля на програш "Північного потоку-2" в суді Німеччини

  4   0 25.08.2021, 14:14 | Новости, Политика
З’явилась перша реакція Кремля на програш "Північного потоку-2" в суді Німеччини

Пєсков додав, що компанія-оператор повинен сам ухвалювати рішення про подальші дії / REUTERS

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав "Північний потік-2" "виключно комерційним проектом", коментуючи програш оператора-компанії у суді в Дюссельдорфі.

Про це він повідомив у коментарі ТАСС, інформує УНІАН.

"Ми можемо тільки повторити раніше озвучені на різних рівнях заяви про те, що "Північний потік-2" - це проект виключно комерційний, міжнародний, який покликаний зробити суттєвий вклад в енергобезпеку усієї Європи", - заявив він.

Пєсков додав, що компанія-оператор повинен сам ухвалювати рішення про подальші дії.

Нагадаємо, 25 серпня Вищий земельний суд Дюссельдорфа відмовив компанії Nord Stream AG у звільненні "Північного потоку-2" від вимог газової директиви ЄС. Мова йде про норми, які передбачають поділ діяльності з видобутку і транспортування газу.

Згідно з рішенням суду, видобувна компанія не може володіти трубопроводом, по якому доставляється її газ. Отже, компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від Газпрому, а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників.

Суть позовної заяви:

Оператор "Північного потоку-2" оскаржив рішення регулятора не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. Скарга була подана відносно пункту 28б закону про енергетичну економіку ФРН.

Серед основних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, які його транспортують.

УНІАН

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