Паралімпійські ігри в Токіо: плавчиня Мерешко встановила рекорд і здобула перше "золото" для України

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко встановила паралімпійський рекорд та здобула золоту медаль на цьогорічних змагань.

У фіналі дистанції 50 метрів вільним стилем на Паралімпіаді брали участь три українки: Анна Гонтар, Вікторія Савцова та Єлизавета Мерешко, інформує Нromadske.ua.

У результаті дві українки здобули нагороди: Гонтар «бронзу», Мерешко - «золото». Савцова фінішувала сьомою.

Мерешко фінішувала з часом 33,11 секунди. Вона випередила 0,04 секунди американку Елізабет Маркс, яка стала другою. Результат українки став паралімпійським рекордом.

29-річна Мерешко представляє Херсон. Вона чотириразова чемпіонка Паралімпійських ігор у Ріо на дистанціях 50, 100, 400 метрів вільним стилем і 100 метрів на спині. Також у неї є «бронза» в естафеті 4x50 метрів вільним стилем.

24 серпня офіційно стартували XVI літні Паралімпійські Ігри-2020 в японському Токіо. Україну представлятимуть 143 атлети, які будуть змагатися у 15 видах спорту.

Для національної паралімпійської збірної XVІ літні Паралімпійські ігри стануть сьомими за рахунком. Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, до 5 вересня. Представники 168 країн світу змагатимуться у 22 видах спорту.

Нromadske.ua