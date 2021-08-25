Паралімпіада-2020: Олексій Вірченко став другим на дистанції 100 м батерфляєм

У рамках Паралімпійських ігор-2020 в Токіо завершилися змагання з плавання на дистанції 100 м батерфляєм (клас S13 - плавці з порушенням зору).

Українець Олексій Вірченко завоював срібло, показавши час 56,16 секунди. Він поступився переможцю 2,36 секунди інформує Кореспондент.

Золото завоював представник Білорусі Ігор Бокій, який встановив новий паралімпійський рекорд - 53,80 с. Бронза дісталася Ісламу Асланову з Узбекистану.

Зазначимо, що в фіналі на цій дистанції також виступив українець Кирило Гаращенко, який став восьмим.

Результати запливу:

1. Ігор Бокій (Білорусь) - 53,80 с (паралімпійський рекорд);

2. Олексій Вірченко (Україна) - 56,16 с;

3. Іслам Асланов (Узбекистан) - 57,12 с;

...

8. Кирило Гаращенко (Україна) - 58,63 с.

Корреспондент